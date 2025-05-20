Siyasi parti ziyaretleri sürüyor: DEM Parti heyeti, CHP lideri Özel ile görüştü

DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

DEM Parti heyeti, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turuna çıktı. Dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden heyet, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarına, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli eşlik etti. DEM Parti heyetini, CHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Selin Sayın Böke, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ve Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Karşılamanın ardından heyetler görüşmenin yapılacağı toplantı salonuna geçti. Özel, DEM Parti heyetini toplantı salonun kapısında karşıladı. Basına verilen fotoğraf ve görüntünün ardından görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşme 1 saat 20 dakikanın ardından sona erdi. Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapılmazken Özel, yeni sürece ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK'nin fesih kararı sonrası ilk kez dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Öcalan'ın mesajını aktarmıştı.

Öcalan, şunları söylemişti:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."