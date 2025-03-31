Siyasi partiler arası bayramlaşma: DEM Parti ve MHP heyetleri birbirlerini ziyaret etti

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile MHP heyetleri ilk kez birbirlerine bayram ziyaretlerinde bulundu.

DEM Parti'de bayram ziyaretlerinde bulunan heyette Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer alıyor.

DEM Parti'de gelen ziyaretleri kabul edecek heyette ise Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan yer alıyor.

DEM Parti ve MHP heyetleri arasındaki ziyaret saat 09.25'te başladı.

"YELPAZEYİ OLDUKÇA GENİŞLETTİK"

DEM Parti'yi ziyaret eden MHP heyetinde yer alan İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi.

DEM Parti, AKP ile de 2015'ten bu yana ilk kez bayramlaşacak. O ziyaret ise 12.30'da yapılacak.

Öte yandan CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç nedeniyle bayramlaşma programlarını iptal etti.