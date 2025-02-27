Siyasi partiler Öcalan’ın çağrısına ne tepki verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'yeni süreç', PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla devam etti.

Çağrıya siyasi parti liderlerinden ilk değerlendirmeler geldi:

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN: "MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.

Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz.

Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır.

Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız."

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU: "SOMUT BİR YOL HARİTASI ORTAYA KONMALIDIR"

"Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: "AYNI İHANETİN YENİ VERSİYONU"

"Büyük Türk Milleti’ni saygıyla selamlıyorum. Milli gurur ve şuur sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, endişeyle, şüpheyle ama en çok da öfkeyle, 50 bin insanımızın katili, müebbet hükümlüsü cani başının mektubunu bekleyecek kadar şirazeden çıkmış bir iktidarın, organize bir delirmişliğin tasallutu altındayız.

Tarihe not düşmek isterim ki; bu süreç kirli bir pazarlığın, bir o kadar kirli ürünüdür. Türkiye, tek adamın makam ve ünvan hırsıyla, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir. Aziz milletim; Türk devleti uzun süredir bir iddianın arkasındadır.

Buna göre; Suriye’nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütü, aslında pkk’nın ta kendisidir. Nitekim bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ABD ve Avrupa Birliği’ne seslenerek; “PYD/YPG, pkk’nın kendisidir. Pkk’ya terör örgütü deyip, YPG’ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür” demiştir.

Bu gerçekten hareketle; Bugün sergilenen kirli oyunda, hükümlü teröriste yaptırılan çağrı, yalnızca, pkk’ya, yazıhanesini Irak’ın kuzeyinden, Suriye’nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Daha önce, Cumhuriyet Bayramı’nda, Suriye’nin kuzeyine geçirdikleri teröristlerle mücadele etmek zorunda kalan bu iktidar, bugün, anlaşılan o ki, bugün aynı ihanetin yeni versiyonunu yürürlüğe koymuştur."

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU: "SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükûmetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun; PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

Hükûmet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD’nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

AKP GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA: "BAHÇELİ ÖN AÇICI OLMUŞTUR"

“Burada Sayın Cumhurbaşkanı’mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Bahçeli’nin (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) ön açıcı ve etkileyici ve belirleyici inisiyatifi olmuştur. Diğer partilerin de bir kısmı desteklemişlerdir. Bu konuda sözü olan, yapabileceği olan herkesin, katkısı olabilecek herkesin ortaya koyması lazım, bu sürecin bu hedefin yakalanması için yapılması gerekenler konusunda kim ne katkıda bulunabilecekse bulunmalarının doğru olduğu kanaatindeyim”

ZAFER PARTİSİ: "SÜRECİ BALTALAYACAĞIZ"

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır. Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır. Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

YENİ YOL GRUP BAŞKANI BÜLENT KAYA: "HERKESİN KABUL EDECEĞİ BİR ÇAĞRIDIR"

“Siyasette artık silahın, şiddetin ,terörün olmadığı bir ortamda, demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat şekilde insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir. Ve özellikle Terörle Mücadele Kanunu veya benzeri yasal düzenlemelerle kıskaca alınan düşünce ve ifade özgürlüklerinin önündeki engelleri, suçlamaları ve şeytanlaştırıcı dilin etkisini de mutlaka azaltır diye düşünüyorum. Bu manada sivil siyasetin önünü açar. Burada bir yol haritası, henüz mıntıka temizliği olarak tarif edilecek birçok alan var. Ama ‘silahı terk edin, miadı dolmuştur’ çağrısı herkesin kabul edebileceği bir çağrıdır.”