Siyasi partilerden CHP'ye destek: "Halkın iradesine darbe yapıldı"

Siyasi partilerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Saraçhane'ye dayanışma ziyaretleri sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

İki isim görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "Sayın Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinden sonra Saraçhane'ye geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında o andan itibaren ayrılmaksızın burada bulunuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DUYGUSU SARAÇHANE'YE AKTI"

Özel, şöyle devam etti: "İlk andan itibaren tüm siyasi partilerden, bütün muhalefet partilerinden eksiksiz, kuvvetli bir destek ve dayanışma görüyoruz. Dün burada, Saraçhane'de daha önce toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen metrolar çalışmaz, otobüsler yokken, yollar kesikken on binler, yüz binler buraya aktılar. Türkiye'nin tümündeki duygu Saraçhane'ye aktı."

SARAÇHANE İÇİN ÇAĞRI

"Bugün yine saat 20.30'da Mansur Başkanımızla birlikte burada olacağız" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Ve tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dünkü kaygılar, korkular gördünüz, demokrasi anlayışımız içinde kimsenin burnu bile kınamadan ve burada demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir birliktelik, çok önemli bir resim, çok önemli bir mesaj verildi. Bugün yine hep birlikte olacağız, yarın akşam yine hep birlikte burada olacağız. Ümit ediyoruz yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor, ziyaret ediyorlar. Yarın siyasi partilerin de katılımının olduğu bir birlikteliği müjdeleyebiliriz. Ben bugün akşam saat 20.30 tüm İstanbulluları, Mansur Başkanımızla Ekrem Başkanımıza destek vermek üzere Saraçhane'ye bekliyorum."

DEM PARTİ'DEN ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, "Son sözü halk söyler. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Sandık bize Cumhuriyet'in hem emanetidir hem teminatıdır" dedi.

Tülay Hatimoğulları ise "Türkiye'de başta seçme ve seçilme olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.