Siyasi partilerden 'üç fidan' mesajları: Anılarına bağlılık sözüyle, sevgi ve minnetle anıyoruz

Sol ve sosyalist siyasi partiler, 68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 53. yıl dönümü için anma mesajları yayımladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada "Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz" denildi.

Açıklamada Deniz Gezmiş'in darağacındaki sözleri hatırlatılırken "Onları idam edenler Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilirken; hayatlarını halka adayan Üç Fidan, aradan geçen yarım asra rağmen gittikçe büyüyen bir sevgiyle milyonların yüreğinde taht kurmuştur" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'nin açıklaması ve paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz. Darağacına giderken bile 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği!' diye haykıran Deniz ve yoldaşlarının idamı bu ülkeye, halka ve geleceğe karşı işlenmiş bir büyük günah olarak varlığını korumaktadır.

Onları idam edenler Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilirken; hayatlarını halka adayan Üç Fidan, aradan geçen yarım asra rağmen gittikçe büyüyen bir sevgiyle milyonların yüreğinde taht kurmuştur. Adanmışlığın, fedakarlığın ve büyük yaşamanın timsali olan Üç Fidan’ın yaktığı meşale, bugün hem bizlerin hem de eşitlik ve özgürlük isteyen herkesin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Anılarına bağlılık sözüyle, sevgi ve minnetle anıyoruz. Asla unutmayacağız!"

Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz.



Darağacına giderken bile “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği!”… pic.twitter.com/kINewrY6Tx — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 6, 2025

"SELAM OLSUN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN YÜRÜYENLERE"

SOL Parti üç fidanı "Selam olsun tam bağımsız Türkiye için yürüyenlere. İşgalcilere ve işbirlikçilere karşı verdiğiniz mücadele bugün ayağa kalkan gençlerin ellerinde yükseliyor" sözleriyle andı.

Deniz, Yusuf, Hüseyin...

⭐Selam olsun tam bağımsız Türkiye için yürüyenlere.



İşgalcilere ve işbirlikçilere karşı verdiğiniz mücadele bugün ayağa kalkan gençlerin ellerinde yükseliyor. #DenizGezmiş #YusufAslan #Hüseyinİnan pic.twitter.com/xHOZ0DRr6X — SOL Parti (@solpartibilgi) May 5, 2025

"Türkiye'nin vicdanı zorbaya boyun eğmez!" başlığıyla yayımladığı açıklamada TKP, "Memleketimizi yoksulluğa ve karanlığa boğmak isteyen NATO'culara, zorbalara ve sermayeye karşı sözümüz açık: Denizlerin hayalindeki sosyalist Türkiye’yi mutlaka kuracağız!" ifadelerine yer verdi.

🚩Türkiye'nin vicdanı zorbaya boyun eğmez!



Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan insanın insanı sömürmediği, eşit ve özgür bir ülkeyi kurma iddiasıyla yola çıkmışlardı.



53 yıl önce onları katledenler ülkemizdeki aydınlanmacı, yurtsever, devrimci kurtuluşu… pic.twitter.com/USt7EQA3ya — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) May 6, 2025

Emek Partisi'nden (EMEP) yapılan açıklamada, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mücadelesinin halkların safında yaşamaya devam ettiği vurgulandı:

"Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de katledildiler. 12 Mart darbecilerinin hayal ettiklerinin aksine Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in isimleri ve 53 yıl önce miras bıraktıkları mücadele eşit ve özgür bir dünya kurmak isteyen halkların saflarında yaşamaya devam ediyor."

SARAY İKTİDARI DA 12 MARTÇILARIN İKTİDARI GİBİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK!



Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de katledildiler. 12 Mart darbecilerinin hayal ettiklerinin aksine Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in… pic.twitter.com/4a2uFgoMNo — Emek Partisi (@emekpartisi) May 6, 2025

Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Yolumuz sosyalizm yolu, yolumuz tam bağımsız Türkiye yolu: Denizler'e sözümüz devrim olacak!" dedi.

Bundan 53 yıl önce idam edilmelerinden bu yana, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan memleket kavgamızda bizlere yolu gösteriyor ve mücadelemize ışık oluyor.



Yolumuz sosyalizm yolu, yolumuz tam bağımsız Türkiye yolu: Denizler'e sözümüz devrim olacak! pic.twitter.com/9q6zLrFX6x — TİP'li Öğrenciler (@tipliogrencilr) May 6, 2025

CHP'den yapılan paylaşımda da “Vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır! Ülkemizin tam bağımsızlığı için canları pahasına mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz" denildi.