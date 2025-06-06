Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri bayramın yarın yapılacak. AKP dokuz, MHP altı, İYİ Parti on dört ve DEM Parti altı siyasi parti ile bayramlaşırken CHP, Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmama kararını sürdürüyor.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli oldu. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri bayramın ikinci günü parti genel merkezlerinde yapılacak. Siyasi partiler hem bayram ziyaretlerinde bulunacak hem de genel merkezlerine gelecek parti temsilcilerini karşılayacak heyetlerini belirledi.

CHP geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmama kararını sürdürecek.

AKP

AKP bayramlaşma programı kapsamında HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP olmak üzere dokuz siyasi parti ile bayramlaşacak.

AKP'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelecek konukları ağırlayacak heyete partinin Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlık edecek. AKP'den diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyetlere de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık edecek.

MHP

MHP bayramlaşma programı kapsamında DSP, DEM Parti, AKP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

MHP’nin parti temsilcilerini kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu; diğer siyasi partilere bayram ziyaretinde bulunacak heyete ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

DEM PARTİ

DEM Parti bayramlaşma programı kapsamında MHP, AKP, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Parti olmak üzere altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

DEM Parti'nin ağırlama heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan yer alacak. Diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyette de MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Van Milletvekili Zülküf Uçar yer alacak.

İYİ PARTİ

İYİ Parti bayramlaşma programı kapsamında BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AKP, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP ve Doğru Yol Partisi olmak üzere on dört siyasi parti ile bayramlaşacak.

İYİ Parti'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyete ise Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlık edecek.

YENİDEN REFAH

Yeniden Refah Partisi ise AKP ve MHP'nin arasında bulunmadığı on beş siyasi parti ile bayramlaşacak.

Diğer partilerden gelecek ziyaretçileri kabul edeceği heyete partinin Genel Sekreteri Bülent Osman Osmanoğlu başkanlık edecek. Bayramlaşma ziyaretinde bulunacak heyetlere ise Genel Başkan Yardımcıları Muhammed Fatih Müjdeci ve Selçuk Geyveli başkanlık edecek.

DSP

DSP bayramlaşma programı kapsamında MHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, BBP, AKP, Saadet Partisi, ANAP, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi olmak üzere on altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

DSP'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Genel Sekreter Hasan Erçelebi başkanlık edecek. DSP'den diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyetlere de Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir, Turgay Akbaba ve Ejder Onursal başkanlık edecek.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi bayramda Anahtar Parti, Demokrat Parti, BBP, İYİ Parti, ANAP, Vatan Partisi, MHP, Doğru Yol Partisi, DSP, HÜDA PAR, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olmak üzere 17 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Saadet Partisi'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlık edecek. Saadet Partisi'nden diğer siyasi partilerin genel merkezlerine ziyarette bulunacak heyetlere de Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Saydam, Mehmet Atmaca ve Abdullah Akın başkanlık edecek.

BBP

BBP bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AKP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anahtar Parti, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti ve Doğruyol Partisi olmak üzere on yedi siyasi parti ile bayramlaşacak.

BBP'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete partinin Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı başkanlık edecek.