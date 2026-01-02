Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: Hangi parti kaçıncı sırada?

Yargıtay verilerine göre, üye sayısı en çok olan siyasi parti AKP olurken Saadet Partisi ise muhalefet partileri arasında Temmuz 2025'e göre üye sayısını en çok artıran parti olarak ilk sırada yer aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temmuz ve ocak ayında siyasi partilerin üye sayısını güncelliyor.

Başsavcılığın, 2 Ocak tarihli güncellediği verilere göre, AKP, 2025 Temmuz–2026 Ocak döneminde 664 bin 568 yeni üye ile en yüksek artışı kaydetti. AKP’nin üye sayısı 10 milyon 878 bin 733’ten 11 milyon 543 bin 301’e yükseldi.

ANAHTAR PARTİ'DE HIZLI YÜKSELİŞ

Üye artışında Saadet Partisi ikinci sırada yer aldı. Saadet Partisi’nin üye sayısı 246 bin 842’den 314 bin 86’ya çıkarak 67 bin 244 arttı. Anahtar Parti ise 42 bin 851 olan üye sayısını 105 bin 342’ye yükselterek 62 bin 491 yeni üye kazandı.

CHP'nin üye sayısı aynı dönemde 1 milyon 903 bin 432’den 1 milyon 922 bin 757’ye yükseldi. Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 650 bin 73’ten 652 bin 933’e çıkarak 2 bin 860 arttı. MHP ise 497 bin 428 olan üye sayısını 498 bin 21’e yükseltti ve 593 yeni üye kazandı.

DEM PARTİ'DE DE ARTIŞ

DEM Parti'nin Temmuz ayında 13 bin 970 olan üye sayısı 2 bin 258 kişi artarak 16 bin 228'i çıktı.

Verilere göre, ocak ayı itibarıyla TİP’in üye sayısı 35 bin 547, İYİ Parti 391 bin 731, Zafer Partisi 71 bin 84, Gelecek Partisi 60 bin 494, DEVA Partisi 15 bin 962 ve Demokrat Parti 309 bin 27 üyeye sahip.