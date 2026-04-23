Siyasi tutsakları serbest bırakın!

Haber Merkezi

CHP ve DEM’in de aralarında bulunduğu 13 partiden oluşan heyet, önce Edirne ardından Silivri Cezaevi’ni ziyaret etti. Cezaevindeki cumhurbaşkanı adayları ve siyasi tutuklular için ortak açıklama yapan heyet, AİHM kararlarının uygulanmasını isteyerek Demirtaş’ın serbest bırakılmasını, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun da tutuksuz yargılanması için AKP’ye çağrıda bulundu.

CHP ve DEM’in yanı sıra sol partilerden oluşan heyet, önce Edirne Cezaevi’nde, Selahattin Demirtaş ve Adnan Mızraklı’yı ziyaret etti. Demirtaş ziyaretinin ardından Edirne Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan heyetin ardından Demirtaş’ın gönderdiği mektup okundu. Demirtaş mektubunda Türkiye’nin büyük bir değişime gebe olduğunu ifade edip birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği vurguladı. Heyet, buradaki açıklamasının ardından Silivri’ye geçti. Burada Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala ile yapılan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarı eleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İBB duruşmalarının cezaevindeki salonda devam ettiğini hatırlatıp Türkiye’nin geleceğinin cezaevlerinde inşa edilemeyeceğini ifade etti. AİHM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini aktaran Bakırhan; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala’nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuksuz bir şekilde yargılanması gerektiğini kaydeden Bakırhan, iktidara da çağrıda bulundu. Bakırhan’ın konuşmasından bir kısım şu şekilde oldu: "Ülkenin geleceği, Sincan, Silivri, Edirne, Kandıra cezaevlerinde inşa edilemez. Bir gelecek kuracaksak cezaevlerindekilerin özgür olması lazım. Bu ülkeye cezaevleri değil, barış hukuku lazım. Türkiye toplumu adalet konusunda çok güvensiz.

En başında iktidara sesleniyorum: “Bunları denenmiş siyasi parti başkanı olarak söylüyorum. Bunlarla kazanamazsınız. Bekir Kaya 10 yıldır cezaevinde ama Van halkı 14’te 14 yaptı. İstanbul iradesini cezaevine atsanız da değişmeyecek. Meclis bir rapor hazırladı. Meclis bile bu haksızlıkları tespit etti. Bir an önce AİHM kararları uygulanmaları. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala serbest bırakılmalı.”