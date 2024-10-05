Siyasi tutuklu Kenan Küçük, infazı bitmesine rağmen tahliye edilmiyor

Derviş CEMAL

İtirafçı ve gizli tanık ifadelerine dayanılarak 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklanan Kenan Küçük, infazının dörtte üçünü yatmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. 8 yıl 9 aydır Elazığ F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Küçük’ün şartlı tahliyesi altı ay daha uzatıldı.

11 yıl 6 aylık cezasının 4’te 3’ünü 25 Eylül itibariyle tamamlayan Küçük’ün şartlı tahliye gereği bırakılması gerekiyordu.

İYİ HALLİ DEĞİLMİŞ!

Ancak cezaevi kurulu şartlı tahliyeye onay vermeyerek Küçük’ün 6 ay daha içeride tutulmasına karar verdi. Tahliye edilmeme gerekçesi ise aralarında imamın da olduğu Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun ‘iyi halli’ olmadığına hükmetmesi.

PİŞMAN OLMADIĞI İÇİN…

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutuklular listesinde de olan Kenan Küçük'ün avukatı Hüseyin Aygün bu hafta başında Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde olan müvekkilini ziyaret ettiğini ve tahliyesinin engellenme gerekçelerini öğrendiğini belirtti.

Avukat Aygün, "Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu ‘iyi halli’ olmadığı gerekçesiyle 25 Eylül günü hakkında olumsuz rapor vermiş. Bu karara İnfaz Hakimliği’ne itiraz edeceğiz. ‘İyi halli olmadığı’ kanaatine, ‘tarafsız koğuşta kalmadığı’, ‘tahliye olursa yurtdışına gidebileceği’, ‘terörü kınamadığı’, ‘pişman olmadığı’ gibi gerekçeler gösterilmiş. Bunların tümü keyfi yorumlar olduğu gibi, cezaevi müdürünün başkanlığındaki bir idari kurula bu tür yetki veren mevzuatın değişmesi gerektiğini” söyledi.

Cezaevi Gözlem ve İdare Heyetleri’nin kendini mahkeme yerine koyduğunu ifade eden Av. Aygün, “Bu yargı yetkisinin gaspıdır. Bir insanın hapishanede ne kadar yatacağına yargı organları (hakim/savcılar) karar vermeli, cezaevi müdürleri değil” sözleriyle Küçük’ün bırakılmamasını eleştirdi.

CEZAEVİNDE KEYFİ TUTULUYOR

Şartlı tahliye uygulanmayan Küçük, infazı tamamlanmasına rağmen pek çok cezaevinde onlarca örnekte yaşandığı gibi tahliye edilmiyor. Cezasının dörtte üçünü yatmasına hukuksuz şekilde Küçük'ün cezaevinde tutulduğunu belirten ailesi, "Elazığ ve diğer cezaevlerinde benzer durumlar hep yaşanıyor. Tutuklular keyfi bir şekilde serbest bırakılmıyor. Sağlık durumu bizi kaygılandırıyor" ifadelerini kullanıyor.

BİR İTİRAFÇININ KARARTTIĞI HAYAT

Sağlık sorunları yaşayan iki çocuk babası Küçük, Temmuz 2016’da Dersim Ovacık’ta gözaltına alındı. Küçük’e adil olmayan yargılama sonrasında 10 yıl ceza verildi. 2013’te katıldığı 1 Mayıs mitingi nedeniyle de yargılanan Küçük bu dosyadan da 1 yıl altı ay ceza aldı.