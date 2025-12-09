Siyasi ve ekonomik kriz rejimi

CHP, 2026 Yılı Bütçe Teklifi’ne 863 sayfalık şerh düştü. Şerhte ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomiye olumsuz etkileri değerlendirildi.

“KURUMSAL BİRİKİM KAYBEDİLDİ”

CHP’nin bütçe şerhi, “Manzara-i Umumiye” başlığıyla başladı. Haziran 2018’de uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamu yönetiminde gerçekleştirilen kalıcı değişikliklerin ve “Atanmış bakan” müessesinin kamu yönetiminin çalışma tarzını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Şerhe öte yandan, “16 Nisan 2017 referandumu ile nihayetlendirilen süreçte Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği, demokratik, anayasal ve kurumsal birikimlerinin büyük bölümü kaybedilmiştir” notu da düşüldü.

“TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ HIZ KAZANDI”

2026 yılı bütçesine ilişkin CHP şerhinde yer alan bazı tespitler, şöyle sıralandı:

Kamuda işe alımlarda partizanca bir anlayışın hâkim olması sonucunda liyakat ilkesi tamamen ortadan kalmış, uzmanlık, vasıf, bilgi birikimi ve yeterlilik değer olmaktan çıkarılmıştır.

Halkın çıkarlarını, demokratik ölçütleri, hesap verebilirliği, hukuku hiçe sayan bu yeni yapı, sorumlu, verimli ve etkin bir kamu yönetiminden ülkeyi hızla uzaklaştırmaktadır.

Bütün bir ülkenin yönetimini Cumhurbaşkanının kişisel kararlarına devreden bu sistem, sürdürülebilir kalkınmayı, nitelikli büyümeyi ve hakça bölüşümü olanaksız hale getirmektedir.

Bu yönetim anlayışı ülkede kutuplaşma hatlarını çoğaltmakta ve derinleştirmektedir. Devlet gücünü, yurttaşları, herhangi bir görüşünden dolayı ötekileştirmek ve cezalandırmak için kullanılabilir hale getirmektedir. Bu çarpık sistem, kurumsal çöküş ile birlikte toplumsal çöküşe de hız kazandırmaktadır.

“KRİZLERİN REJİMİ”

AKP hükümetleri döneminde her geçen yıl daha da bozulan ekonomik göstergelerin, rejim değişikliğinin ardından daha da hızlandığı kayda geçirildi. CHP’nin bütçe şerhinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, “Siyasi ve ekonomik krizlerin rejimi” olarak tanımlandı.