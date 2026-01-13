Siyasi yasak kararını temyize taşıdı: Marine Le Pen'in, Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci için 6 farklı senaryo

Fransa’da Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin eski lideri Marine Le Pen, hakkında 5 yıl siyasi yasak verilen davayı temyize taşıdı.

Temyiz süreci, Fransa’da 2027 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından büyük önem taşıyor.

Bugün (13 Ocak Salı) başlayan Temyiz duruşmalarının, 12 Şubat 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Ocak ve Şubat ayında görülecek duruşmaların ardından Temyiz Mahkemesi’nin Haziran ayında kararını vermesi öngörüler arasında.

Siyasi yasak kararının onanması, Marine Le Pen’in 2027’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamaması anlamına geliyor.

Pas-de-Calais milletvekili olan ve 57 yaşındaki siyasetçi, 31 Mart 2025’te “kamu fonlarını kötüye kullanma” ve “kamu fonlarını kötüye kullanmaya iştirak” suçlarından ceza aldı.

Le Pen, Avrupa Parlamentosu’nun asistanlar için ödediği parayı kendi siyasi partisi Ulusal Birlik için kullanmakla suçlanıyor.

Mahkeme, söz konusu durumun 4.4 milyon euro kamu zararına yol açtığına dikkat çekti.

2025 yılının Mart ayında kararını açıklayan mahkeme, Marine Le Pen’e iki yıl elektronik kelepçe ile olmak üzere dört yıl hapis cezası, 100 bin Euro para cezası ve beş yıl siyasi yasak verdi.

Öte yandan mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına geliyor.

12 İSİM TEMYİZE GİTTİ

2025 yılının Mart ayında görülen davada ceza alan 25 sanıktan 12’si temyize gitme kararı aldı.

Bu isimler arasında Marine Le Pen’in yanı sıra, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkan yardımcısı Louis Aliot; Yonne Milletvekili ve eski parlamento asistanı Julien Odoul ile partinin eski saymanı Wallerand de Saint-Just da bulunuyor.

TEMYİZ MAHKEMESİ'NDEN NE TARZ SONUÇLAR ÇIKABİLİR?

Le Monde gazetesinin değerlendirmesine göre Temyiz Mahkemesi’nin önünde birden fazla seçenek bulunuyor.

Le Pen, kendisi için en iyi senaryoda hakkındaki suçlamalarda beraat edebilir.

Bu durumda Fransız siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde bir engel bulunmuyor.

Bir diğer senaryoya göre Le Pen'in hakkında yapılan suçlamalardan mahkum edilip, siyasi yasak konusunda hüküm giymeyebilir. Bu seçeneğin gerçekleşmesi halinde Le Pen, 2027'de Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Üçüncü seçenek ise Le Pen’e siyasi yasak cezası verilip, bu ceza 2027’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce sona erecek şekilde kısaltılabilir.

Dördüncü bir senaryoya göre temyiz heyetinin suçluluk kararını onaylayıp “derhal yürürlük” hükmünü kaldırması olabilir. Bu durumda Le Pen, kararın bozulması için ülkenin en yüksek mahkemesi olan Yargıtay’a başvurarak aday olabilri.

Beşinci seçenek ise Marine Le Pen’in siyasi yasak cezasının onanması.

Bu seçeneğin gerçekleşmesi halinde Le Pen'in önünde son bir yasal yol daha bulunuyor.

Hakkında verilen siyasi yasak cezasının onanması halinde Marine Le Pen, kararın bozulması için Yargıtay’a başvurabilir.

Ancak bu durumda Yargıtay’ın hızlı bir şekilde karar alması gerekiyor.

Yargıtay’ın devreye girmesi ihtimaline ilişkin olarak, Yargıtay Birinci Başkanı Christophe Soulard, 8 Ocak Perşembe günü, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Soulard “Mümkünse -bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum- adaletin iyi işlemesi açısından bu meselenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce çözüme kavuşturulması gerekir” dedi.

Altıncı ve Marine Le Pen’i kesin olarak yarış dışı bırakacak senaryo ise, ilk mahkumiyetin onanması ve cezanın ağırlaştırılması. Bu durumda Le Pen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor.