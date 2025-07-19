Siyasiler ve basın meslek örgütlerinden Altan Öymen için başsağlığı mesajları

Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Mehmet Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Öymen'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda siyasi isim ve basın meslek örgütleri taziye mesajları paylaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: MÜCADELEN MÜCADELEMİZDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

Öymen için yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Basın özgürlüğü, demokratik değerler ve toplumsal barış için verdiği mücadele her zaman saygıyla anılacaktır.Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanlarından, gazetecilikten siyasete uzanan onurlu duruşuyla hepimize örnek olan Altan Öymen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine ömrünü adamış bir aydını, saygın bir devlet insanını kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı diliyorum."

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından, gazeteci, yazar ve siyasetçi Sayın Altan Öymen'in vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını teessürle öğrendim. Uzun yıllar Türk siyasetinde ve basın dünyasında görev yapan Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

"HAYATININ SONUNA DEK DOĞRUYU SAVUNDU"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Hayatının sonuna dek de o doğruyu savundu. Demokrasi ve adalet mücadelemizde hep yanımızda oldu. Önceki dönem Genel Başkanımız Altan Öymen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yıl 1955, dönemin genç gazetecisi Altan Öymen, hükümeti eleştirdiği için gözaltına alınıyor.



Korkunun emaresi yok gözlerinde. Aksine gururlu. Biliyor doğruyu yaptığını…



Hayatının sonuna dek de o doğruyu savundu. Demokrasi ve adalet mücadelemizde hep yanımızda oldu.



Önceki… pic.twitter.com/vkSlplbz8U — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 19, 2025

Muharrem İnce: "Eski Genel Başkanımız, değerli gazeteci, siyasetçi, kıymetli insan Altan Öymen ağabeyimizi kaybettik. Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Sayın Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Eski Genel Başkanımız, değerli gazeteci, siyasetçi, kıymetli insan Altan Öymen ağabeyimizi kaybettik. Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Sayın Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/OJZZS7CAiz — Muharrem İNCE (@vekilince) July 19, 2025

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Geçmiş dönem Genel Başkanımız, kıymetli parti büyüğümüz, duruşuyla, söylemleriyle, usta gazeteci kalemiyle hepimize örnek olan Altan Öymen’i kaybettik. Sadece bir siyasetçiyi değil, Cumhuriyet’e adanmış koca bir çınarı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Partimizin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Üzüntümüz büyük… Çok değerli Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’i kaybettik. Hem Türk siyasetinde hem de basın dünyasında derin izler bırakmış, örnek bir devlet ve fikir insanıydı. Ailesinin, partimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Partimizin önceki dönem Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Altan Öymen’in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun."