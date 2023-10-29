Siyasilerden 100. yıla dair mesajlar: "Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, adalettir"

Siyasiler Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet’i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır" dedi.

Saltanatı ve hilafeti ortadan kaldırarak çağdaş bir siyasal düzeni Türkiye’ye kazandıran Cumhuriyet 100 yaşında.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıldönümü ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Siyasiler de Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyılda, Hep Senin Yolunda. Yaşasın Cumhuriyet” notuyla paylaştığı video ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun dün CHP’nin düzenlediği 100. yıl resepsiyonundaki konuşması, Atatürk’ün görüntüleri ve 10. Yıl Nutku’nu okuduğu bir kısım yer aldı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ der çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp birlikte yükselmeni yoludur. Çünkü Cumhuriyet, eşitliktir, özgürlüktür, yani adalettir. Cumhuriyet; ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet’i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal ‘Demokrasinin tam ve en belirgin hükûmet şekli Cumhuriyettir’ der. Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız.”

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun! Başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, kuruluşumuz ve kurtuluşumuza katkı veren herkesi saygıyla anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında, "Bir çift mavi gözde denizi, sapsarı saçlarda ışığı, Ay-yıldızlı bayrakta vatan sevdasını görenleriz biz... Cumhuriyetimizin Başkentini O'nun ışığında, O'nun izinde yönetmeye devam edeceğiz. Nice yüz yıllara Türkiye... Ne mutlu Türk'üm diyene.." ifadelerini kullandı.

Bir çift mavi gözde denizi, sapsarı saçlarda ışığı, Ay-yıldızlı bayrakta vatan sevdasını görenleriz biz...



Cumhuriyetimizin Başkentini O'nun ışığında, O'nun izinde yönetmeye devam edeceğiz.



Nice yüz yıllara Türkiye...

Ne mutlu Türk'üm diyene... 🇹🇷 pic.twitter.com/Upjxo9IT0R — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 29, 2023

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: "Serden geçerim, senden vazgeçmem. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu, 2. yüzyılı var olsun! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle… En büyük eserin Cumhuriyet'ten, #aslavazgeçmem"

Serden geçerim, senden vazgeçmem.🇹🇷



Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu, 2. yüzyılı var olsun! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle…



En büyük eserin Cumhuriyet'ten,#aslavazgeçmem pic.twitter.com/CRO3f0peZA — Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 28, 2023

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımında, ""Hayal" dediler gerçekleştirdi, "olmaz" dediler oldurdu. Atamızın mirası Cumhuriyetimiz 100. yılında" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.