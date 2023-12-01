Siyasilerden Can Gürzap için başsağlığı mesajları

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siyasiler, Gürzap için taziye paylaşımında bulundu.

Hafızalara kazınan birçok film ve dizide rol alan 79 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siyasiler de Gürzap için, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli sanatçı Can Gürzap’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise taziye mesajında, "Davut Tataroğlu, Asım Şekip Kaya ve daha nice rolleriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Can Gürzap'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." sözlerine yer verdi.