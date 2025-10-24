Siyasilerden ve partilerden 'casusluk' operasyonuna tepki yağdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” iddialarıyla soruşturma açılmasına ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden ve partilerden tepki yağdı.

DEM Parti X hesabından yayımladığı açıklamada, ''Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir'' ifadelerini kullandı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından “casusluk” iddiasıyla baskın düzenlenirken, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da “casusluk” soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir.''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'da yapılan operasyonlara tepki gösterdi. Bakırhan, ''Gazetecileri, siyasetçileri ve muhalif sesleri susturmaya çalışmak, barış ve demokratik toplum sürecine zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

''Bu sabah TELE1 televizyonuna yapılan polis baskını sonucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da benzer bir dosya açılması, yargının siyasallaşmasının geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gazetecileri, siyasetçileri ve muhalif sesleri susturmaya çalışmak, barış ve demokratik toplum sürecine zarar vermektedir. Muhalefete yönelik bu gözaltı ve baskılar derhal sona ermelidir. Demokrasi, adalet ve özgürlükler için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.''

BİR YANDA SEÇİLMİŞ BAŞKAN, DİĞER YANDA GAZETECİ

CHP'den de sert tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi'' ifadelerini kullandı.

Bulut'un paylaşımı şu şekilde:

''Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu…

Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi.

Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz.''

''ŞİRAZESİ KAYMIŞ BU SİSTEMDEN NE HUKUK BEKLENİR NE DE ADALET''

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den de tepki geldi. Yücel şunları ifade etti:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatmak, bu soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ'ı yine bir şafak operasyonu ile gözaltına almak, iktidarın kaybetme korkusunun ne boyuta ulaştığının göstergesidir. Şirazesi kaymış bu sistemden ne hukuk beklenir ne de adalet...''

''BU OTORİTERLİĞİN SON EVRESİDİR''

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şunları ifade etti:

"Halkın oylarıyla dört kez seçilmiş bir Cumhurbaşkanı adayı, halkın haber alma hakkı için bedel ödemiş bir gazeteci ve o adayın halkla buluşmasını sağlayan bir siyasal iletişimci…

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, aynı dosyada “casusluk” suçlamasıyla anılıyor.

Bunu adını koyarak söyleyelim, iktidar, artık iktidarı almayı suç haline getirme aşamasına geçti.

Sandığı bir tehdit, seçimi bir darbe, halk iradesini bir “ele geçirme planı” olarak göstermeye çalışıyor.

Bu, demokrasiyi rejim dışına itme operasyonudur.

İktidar, kendisini “değiştirilemez” ilan ederken, alternatifini “tehlike” olarak kodluyor.

Ve bu otoriterliğin son evresidir."

''BU ÜLKE ADALETE İNANANLARIN OMUZLARINDA YÜKSELECEK''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise X hesabından şunları yazdı:

"Yine aklın, adaletin ve vicdanın sınandığı bir sabaha uyandık

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir yanda milyonların umudu olmuş bir lider, diğer yanda halkın iradesinden korkan bir iktidar var.

Aynı gerekçeyle gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bu iktidar tümüyle gerçeklikten kopmuştur.

Her eleştiri düşmanlık değildir.

Her muhalefet tehdit değildir.

Bu anlayışla ülke yönetilmez.

İddianame'yi aylardır hazırlayamayanlar işi bulandırmak için ne yapacaklarını şaşırdılar. İktidar korkunun pençesinde, çaresiz bir savruluş içindedir.

Artık bu millet sizi ciddiye almıyor.

Bu ülke, hukuku çiğneyenlerin değil, adalete inananların omuzlarında yükselecek."