Siyonist işgali durdurun

Politika Servisi

Dünyanın İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara gözlerini kaparken sivil inisiyatifle Gazze ambargosunu delmek için yola çıkan Madleen gemisi sessizliği bozdu. Bir tonluk sembolik insani yardım taşıyan gemiyle birlikte İsrail tarafından alıkonulan 12 aktivistin ülkelerine gönderileceği duyuruldu. Gelişme dünya çapında yankı uyandırdı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, İngiliz aktör Liam Cunningham ve Türk aktivistlerin de olduğu 12 kişiyi taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) ait “Madleen” Gemisi, Gazze Şeridi’ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkonuldu.

TEKNEYE BASKIN

İsrail’in 2007’den bu yana Gazze’ye sürdürdüğü ablukayı kırmayı amaçlayan gemi, önceki gece saatlerinde Akdeniz sularında İsrail ordusunun baskınına uğradı. Baskın öncesi teknede bulunan Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar, sosyal medyada paylaştığı videoda “Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, bağlantımız kesildiği içindir. Unutmayın bunu Gazze için yaptık, bunu hükümetlerimiz İsrail’e silah göndermeyi kesmediği için yaptık” dedi.

İsrail askerlerinin baskını sırasında video paylaşan Thiago Avila da “Botlar etrafımızı sardı. Müdahale oluyor. Savaş suçu şu an işleniyor. Lütfen her yere bu alarmı iletin” dedi. Avila “Onlardan korkmuyoruz. Nasıl bir küresel isyanın onları beklediğini bilmiyorlar. Gazze yürüyüşüne katılın” diye konuştu.

Teknedekilerin aktardığına göre İsrail komandolarını taşıyan hücumbotlar teknenin etrafını sararken dronelarla tekneye iletişimi kesmek için beyaz bir kimyasal madde atıldı.

ALIKONULDULAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X’teki paylaşımında gemideki aktivistlerin “zarar görmediğini” ve “güvenli bir şekilde İsrail’e doğru yol aldıklarını” söyledi. Bakanlık, İsrail komandolarının gemiye müdahalesinden sonra yaptığı açıklamada Madleen’i “selfie yatı” diye tanımlayarak “Şov bitti” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri’nin hesabından Thunberg’in fotoğrafı, “Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail’e doğru yola çıktı” mesajıyla paylaşıldı.

Bakanlık, Madleen yelkenlisinin “reklam amaçlı bir medya provokasyonu” olduğunu savunarak gemideki aktivistlerin İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da aktivistlere İsrail’e vardıklarında kendilerine “7 Ekim katliamından” bir video gösterilmesi talimatı verdiğini söyledi. Teknedeki aktivistleri Hamas’ı desteklemekle suçlayan Katz, “Antisemit Greta ve Hamas destekçisi arkadaşlarının, destekledikleri ve adına hareket ettikleri terör örgütü Hamas’ın tam olarak kim olduğunu, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara karşı ne tür iğrenç eylemler gerçekleştirdiklerini ve İsrail’in savunması için kime karşı savaştığını görmeleri yerinde olacak” dedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze için yola çıkmıştı.

TEPKİ YAĞDI

İsrail’in uluslararası sularda Madleen teknesiyle birlikte 12 aktivisti alıkoyması uluslararası alanda büyük tepki çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 12 aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kırılması çağrısında bulundu. Albanese X’teki paylaşımında “Her Akdeniz limanı Gazze’ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar” dedi.

DERHAL BIRAKIN

Hamas, “Gazze’deki açlık suçunu ifşa etmeyi amaçlayan” Madleen’e yapılan müdahaleyi “organize devlet terörü ve uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımladı. Gazze’nin yalnız olmadığı, dünyanın dört bir yanındaki özgür halklar tarafından desteklendiği ve faşist işgal karşısında insanlık vicdanının hala canlı olduğu ifade edilen açıklamada, gemide alıkonulanların hayatlarından İsrail’in sorumlu olduğu belirtilerek, aktivistlerin derhal salıverilmeleri istendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden saldırısı, İsrail’in terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır” denildi. Bakanlık kaynakları ise teknedeki Türkiye vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, teknenin alıkonulmasının ardından İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail’in Madrid Büyükelçiliği’ndeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise alıkonulan 6’sı Fransız 12 aktivistin “en kısa sürede” geri gönderilmesini istedi. Bakanlık, vatandaşları için “konsolosluk koruması talep ettiğini” aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Madleen ve 12 aktivistin alıkonulmasını “korsanlık” olarak niteleyerek İsrail’in savaş suçlarının durdurulması için uluslararası kurumlara çağrı yaptı.

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KAHROLSUN SİYONİZM

Madleen teknesinin götürüldüğü İsrail’in Aşdod Limanı’nda toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivistler, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması ve "soykırımın" durdurulmasını talep etti. İstanbul’da bir araya gelen yurttaşlar da Şişhane Meydanı’nda akşam saatlerinde saldırıları protesto etti. Meydanda bir araya gelen yurttaşlar, “Kahrolsun siyonizim, yaşasın özgür Filistin” sloganları attı.

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FİLİSTİN’E SAHİP ÇIKALIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Filistin’e bedava makarna götürmeye izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Artık -mış gibi yapmanın değil Filistin’e sahip çıkmanın, İsrail’ haddini bildirmenin zamanıdır’’ dedi. Özel, “İsrail’e cesaret verip, Filistin’i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız” diye konuştu. SOL Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kurtuluş ve özgür Filistin yolunda beraberiz. Kahrolsun Siyonizm!” ifadeleri kullanıldı. TİP’ten yapılan açıklamada, “AKP ticaret ortaklarının suçları karşısında sessiz ama Türkiye sessiz kalmayacak” ifadeleri yer aldı. EMEP, “Soykırımcı İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisiyle dayanışmamızı göstermek ve İsrail’e askeri hammadde taşıyan VELA gemisinin Mersin’e gelişine karşı sesimizi yükseltelim” derken DEM Parti Eş Başkanları yaşananları “21. yüzyılın en utanç verici sahnelerinden biri” olarak değerlendirdi.

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GAZZELİ KADINLARA ÖRNEK

Madleen gemisi, ismini Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı olan Madleen Kullab’dan alıyor. Balıkçı babasını kaybettikten sonra ailesinin sorumluluğunu üstlenen Madleen, genç yaşlarda denize açılarak ailesini geçindirmek için pazarda satabileceği kadar balık tutmaya başladı. İsrail devriye botlarının saldırısına uğraması onu yıldırmadı. Madleen, bu işi yapmaktan vazgeçmeyerek Gazze kadınları için örnek olmayı başardı. İşte bu yüzden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye insani yardım taşıyan bir gemi hazırladı ve Madleen Kullab’ın adını verdi.

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TİCARET TAM GAZ DEVAM

Türkiye’de Saray yönetiminin her fırsatta “kırmızı çizgimiz” dediği Filisin meselesi bir turnusol işlevi görüyor. Galata başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında Filistin için bir araya geldiklerini savunan yandaş vakıf, dernek ve tarikatlar hilafet bayrakları açarak şeriat sloganları attı. Bakanlığın, “İsrail ile ticareti kestik” açıklamasına rağmen ticaretin devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçen ay, Filistin’e ihracattaki astronomik artışın, İsrail’e satıştan kaynaklandığını İsrail makamları ifşa etti. Türkiye, 2024’te İsrail’e en çok ticaret yapan 5’inci ülke oldu. İsrail devletinin resmi bir kurumu olan İsrail İstatistik Ofisi’nin verileri tersini söylüyor. Buna göre 2025 yılının ilk 3 ayında İsrail’e Türkiye’den 229 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ise geçen yıl ilk 3 ayda 36 milyon dolar ihracat yapılan Filistin’e bu yıl aynı dönemde 160 milyon 270 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Birçok uzman aradaki farkın İsrail’e yapılan ihracatı gizleme nedeniyle yapıldığını söylüyor. Trump’ın ikinci kez ABD Başkanlığı’na gelmesinin ardından Gazze’ye yönelik planlarına ilişkin tek kelime dahi etmeyen iktidarın Filistin davasını sadece politik amaçla kullandığını bu veriler de gösteriyor.

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VELA GEMİSİ DEMİRLEYEMEZ

Mersin Limanına dün demirleyen İsrail Askeri Endüstrileri şirketine çelik taşıyan VELA gemisini durdurma çağrısı yapıldı. Filistin’deki soykırıma hammadde taşıyan geminin durdurulması, soruşturulması ve askeri yüküne el konulması gerektiğini kaydeden Filistin Eylem Komitesi, mücadele çağrısı yaptı. “Türkiye, karasularının İsrail’e askeri transferler için kullanılmasına izin veremez” diyen Filistin Eylem Komitesi, İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulunan Türkiye’nin bu tedbiri Mersin’de uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

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“BANA MI SORDUNUZ” DEDİ

2010 yılında İHH’nın insani yardım taşıyan gemisi Mavi Marmara, Gazze ablukasını delmek amacıyla Türkiye’de yola çıkmış, Akdeniz’de İsrail komandolarının baskınına uğramıştı. Baskında 10 kişi yaşamını yitirmiş, bu olayın ardından İsrail ile Türkiye ilişkileri askıya alınmıştı. Uzun bir müzakere süreci ardından hafta başında Türk yetkililer, iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İHH anlaşmayı eleştirmişti. Erdoğan Saray’daki konuşmasında İHH’yı ima ederek şunları söyledi: “Siz kalkıp da Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?” İsrail, olaydan yaklaşık 6 buçuk yıl sonra 20 milyon dolar tazminat ödemişti.