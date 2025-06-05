Siz Anayasa’ya uymayanlarsınız

Politika Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) önünde AYM'nin rektör atamaları hakkında verdiği iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine basın açıklaması yaptı.

AYM KARARINA RAĞMEN 63 REKTÖR ATANDI

Özçağdaş, bundan bir yıl önce Anayasa Mahkemesi’nin YÖK üyelerinin ve rektör atamalarının Anayasa’ya aykırı olduğuna dair bir karar aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“2016 yılında OHAL sürecinde başlamıştı. CHP olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi altı yıl sonra karar verdi. Bu kararın ardından bir yıl daha geçti ve sonuçta yedi yıldır Türkiye'de yükseköğretim sistemindeki kurul üyeleri ve rektörler anayasaya aykırı şekilde atanmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde altı farklı kararname ile 63 rektör atandı. Yani Anayasa Mahkemesi bir yıl önce ‘böyle yapamazsınız’ dedi. Buna rağmen 63 rektör atandı”

“AKP’nin ve onun genel başkanının yasamayı, yürütmeyi, yargıyı yok sayan 'bir tek ben varım ben' diyen uygulamalarının sonuçlarını yaşıyoruz” diyen Özçağdaş, “Cumhurbaşkanı bir ay içinde bu yedi kişiyi atamazsa kurul 15 günde toplanamazsa o yedi kişiyi de Cumhurbaşkanı atıyor. Bu ne hırs? 21 kişinin 14'ünü doğrudan atıyorsun. Kalan yedi tanesini yine belirlediğin rektörler aracılığıyla gelmesine rağmen kendin atamak istiyorsun, 21'ini de 'ben atarım' diyorsun. Numan Kurtulmuş demokrasiden bahsediyor, hukuktan bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan 'halkımız yeni anayasa istiyor' diyor. Yahu siz Anayasa’ya uymayan bir iktidarsınız. Sizinle hangi Anayasa’yı konuşacağız?​” diye konuştu.