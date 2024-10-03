Siz bilmiyorsanız kim bilecek!

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremin üzerinden 20 ay geçse de birçok deprem davasında adalet sağlanmıyor.

Depremin simge davalarından biri de Ezgi Apartmanı davası. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı’ndan sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti. Binanın yıkımına neden olduğu belirtilen ve 876’şar yıla kadar hapisleri istenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise yaklaşık bir yıldır firari.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatlıklarını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in nerede olduğunun tespit edilmesi için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na yazı yazdı. Mahkeme, “Kervancıoğlu ve Peker’in yurtdışında mı, yoksa Türkiye’de mi olduğunu” sordu.

KOLLUK BİLMİYORMUŞ!

Emniyet ve jandarmanın gönderdiği yanıtta ise “Şahısların belirtilen adreslerine gidildi. Adreslerde şahısların ailelerinin kaldığı, şahısların nerede olduğu ve yurtdışında bulunup bulunmadığının bilinmediği” belirtildi.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Avukat Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 291 binadan sadece iki tanesi yıkıldı, birinin altında fırın diğeri, yani evlatlarımı kaybettiğim Ezgi Apartmanın altında ise Kervan Pastanesi vardı. Daha arama kurtarma çalışmaları yapılırken ‘Kervan kolon kesmiş!’ diyordu civardaki insanlar. Daha enkazda evlatlarımı bulmadan, Onikişubat Belediyesi’ne yapılan şikâyet dilekçesi geçti elime… Dilekçede Kervan Pastanesi’nin yaptığı tahribatların fotoğrafları da vardı” dedi.

’SAYGIN İŞ İNSANLARIYIZ’ DEDİLER

“Düşünün 35 kişi vefat etmiş, civarda yıkılan bina yok, resmî bir şikyet dilekçesi var ama savcılık Kervan Pastanesini ifadeye bile çağırmadı” diyen Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir gün ‘Enkaz delil toplanmadan, izinsiz bir şekilde kaldırılıyor’ diye bir haber gelince, gittim enkazda nöbet tuttum. Kesilen kolon, perde beton ve tabliyeyi bulunca savcılığa başvurdum, savcı bilirkişilerle gelip inceledi ve 20 Mart 2023’te raporlandı bu deliller ve nihayet Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ifadeye çağrıldı. Fakat bu kadar delile rağmen bırakın tutuklama kararını, adli kontrol tedbiri bile uygulanmadı. Diğer tüm deprem dosyalarında uygulanan adli kontrol tedbiri neden uygulanmadı? Kaçacaklar diye adli kontrol tedbiri uygulanması için savcılığa talepte bulunduk, karşı taraf bu talebe ‘saygın iş insanlarıyız’ diyerek itirazda bulundu.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIYOR

Nihayetinde bizim taleplerimiz reddedildi ve Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firar etti. Üç duruşmadır bulunmaları için kırmızı bülten talep ediyoruz, karşı taraf ‘saygın iş insanıyız’ diyerek itirazda bulunuyor ve kırmızı bülten talebimiz reddediliyor. Depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçti, tüm duruşmalara katıldım defalarca savcılığa gittim geldim… Emniyet bu sanıkları bulup getirmeyecekse, adli birimler bu sanıkları yargılayıp gerekli cezayı vermeyecekse deprem davaları niye açıldı? Biz mağdurları oyalamak için mi yoksa daha da kötüsü bizleri yargılamak bu kadar kaybın üzerine bir de bize bu cezayı çektirmek için mi açıldı?”

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DEVLET DONDURMA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendi.