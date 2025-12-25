Siz gideceksiniz, işçiler kazanacak

Küçük bir azınlığı mutluluğu için çalışan tek adam rejimi, açlık sınırının dahi altında belirlediği asgari ücretle bir kez daha milyonları yok saydı. TÜİK’in tartışmaları rakamlarıyla bile enflasyonun uçtuğu, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını gideremediği bir dönemde asgari ücret 28 bin 75 TL belirlendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücret hayırlı olsun” derken açlığa mahkum ettikleri emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Patronların ve hükümetin bir taraf olduğu tartışmalı Asgari Ücret Komisyonu’nda bu kez işçiler ‘temsili’ olarak bile yer almadı. Türk-İş sorumluluk almaktan kaçarken iktidar ve işveren tarafı meşruiyeti olmayan bir şekilde ücreti belirledi. Önceki yıllarda ikinci aydan itibaren açlık sınırının altında kalan asgari ücret bu yıl, belirlendiği anda kaldı. Bir asgari ücretlinin açlık sınırında yaşaması için 1753 TL daha kazanması gerekiyor.

Sendikaların sorumluluktan kaçtığı işveren ve iktidarın el ele belirlediği asgari ücrete tepki yağdı. Ülkenin dört bir tarafında sendikalar, siyasal partiler sokağa çıkarak “Asgari değil, yaşanabilir bir ücret” dedi.

İKTİDARIN SİYASAL TERCİHİ

BirGün TV’ye konuk olan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Yaşanan enflasyon, alım gücünün kaybedilmesi iktidarın bilerek yaptığı sınıfsal ve siyasal tercihinin sonucu” dedi. Eskiden asgari ücret yılın ortasından sonra açlık sınırının altına düştüğünü hatırlatan Çerkezoğlu, “Geçen yıl sadece ilk ay açlık sınırının üstündeydi. Asgari ücret 11 ayda enflasyon karşısında 6 bin 574 TL kaybetti. Yaptığınız 6 bin TL artış, sadece 2025’teki kaybı bile karşılamıyor. Kaldı ki 2024’e enflasyon karşısında 15 puan alacaklı başlamıştık. Bu tablonun karşısında ülkeyi yönetenler ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ diyebiliyorlar. Türkiye’de TÜİK’in baskılanmış enflasyonu karşısında bile gerileyen bir asgari ücret var” diye konuştu.

YIKIM HERKESİ MAĞDUR ETTİ

Asgari ücretin belirlenme sürecini eleştiren Çerkezoğlu, “İktidar işçiyi görmüyor, görmek de istemiyor. ‘Masada işçi olmasa da olur’ deyip asgari ücret belirlenebiliyor. Görmezden gelinenlerin, yok sayılanların, sesi duyulmayanların sesini Ankara’ya taşıyan bir yürüyüş yaptık. Toplumsal muhalefet açısından en önemli taşlardan biri sendikal hareket. Emekten yana bütün siyasi partiler açısından önemli bir dönemdeyiz. Örgütlenme ve mücadeleye katılma talepleri çok arttı.

Emek siyaseti, Türkiye siyasetinin ana eksenine oturmalı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki 23 yıllık AKP iktidarının yarattığı yıkım herkesi mağdur etti. Bir de Türkiye toplumu artık ücretliler toplumu haline geldi. Siyasal partiler emeğin taleplerine kendi siyasi propagandalarında yer vermeli” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

BU ÜCRETLE YAŞANMAZ

TMMOB: "Milyonlarca emekçi işsizlik, güvencesizlik, borçluluk ve yoksulluk sarmalına itilmiş durumdayken; siyasal iktidar, tüm ekonomi politikalarını sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendirmekte, emeğiyle geçinenlerin yaşam koşullarını bilinçli biçimde yok saymaktadır. Açıklanan bu rakam, siyasi iktidarın emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimleri açlığa mahkûm eden tercihlerini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Doğup büyüdüğümüz bu topraklarda insanca bir yaşam için; eşit, özgür, adil ve sömürüsüz bir gelecek için bugün her zamankinden daha güçlü bir biçimde meydanlarda, sokaklarda ve grev alanlarında emeğin mücadelesine omuz verme, emekçilerin taleplerine ses katma zamanıdır."

∗∗∗

TEK ÇARE EMEKÇİLERİN BİRLİKTE MÜCADELESİNDE

KESK: "Asgari ücreti sahte enflasyon oranlarının altında artıranların niyeti açıktır. Hedef tüm çalışanları sefalete, 19. yüzyıl kölelik koşullarına mahkûm etmektir. Tek çözüm; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesinde birleşmekten geçmektedir. Önümüzde çok çetin bir süreç var. Bunun için biz KESK olarak asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine hepimiz için insanca yaşamaya yetecek bir ücret başta olmak üzere emeğin hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

∗∗∗

DİRENİŞ SÜRECEK

• BİRTEK-SEN: Bu yıl da enflasyonun çok altında zam yapılarak tarihte ilk defa asgari ücret işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kalmış oldu. Belirlenen bu asgari ücret, işçiye 'Açlıktan ölün!' demektir. Bu asgari ücret, işçilere 'Siz insan değilsiniz!' demektir. Emeğimize, ekmeğimize ve onurumuza sahip çıkmak için, bugün Gaziantep’ten başlayarak, bulunduğumuz bütün illerde alanlara çıkıyoruz.

• Nakliyat-İş: "Bugün asgari ücret, milyonlarca işçi için açlık ve yoksulluk sınırlarının altında bir yaşam dayatmasıdır. Bu nedenle bugün ve yarın örgütlü olduğumuz İstanbul, Eskişehir, Konya, Antalya ve Kocaeli'ndeki tüm işyerlerinde, işbaşı öncesi Asgari Ücret Bildirimizi okuyarak, sefalet ücretini protesto ediyoruz.

• Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen): "Açıklanan asgarî ücret bize hakarettir! 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgarî ücreti kabul etmiyoruz. Haysiyet, onur ve emeğimize yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz. Mücadele edeceğiz.

• Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretin mevcut eğitim piyasasında öğretmen emeğinin karşılığı olarak dayatıldığı bir gerçek vardır. Bugün yüz binlerce öğretmen asgari ücret düzeyinde çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Asgari ücretin öğretmenler için fiili ücret haline gelmesi, yalnızca öğretmenleri değil, kamusal bir hak olan eğitimi de değersizleştirmektedir."

• İnsan Hakları Derneği (İHD): Yoksulluk sınırının altında belirlenen her asgari ücret, en başta çocukları eğitim ve sağlık gibi temel haklarından mahrum bırakarak çocuk işçiliğinin artmasına neden olmakta, kadın emeği sömürüsünü artırmakta, engelliler, mülteciler, göçmenler, LGBTi+'ların en temel yaşamsal hizmetlere ulaşmasını engellemektedir.

∗∗∗

SOL PARTİ: TESLİM OLMAYACAĞIZ

“Bu rejimi yeneceğiz, sömürü düzenini değiştireceğiz” diyen SOL Parti üyeleri, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de sokağa çıktı. “Tek adam rejiminde, bu ülkenin işçileri, emekçileri açlığa ve sefalete mahkûm bırakılırken, bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Yıllardır uyguladıkları ucube ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa sürükleyenler, uydurma enflasyon hedefinin dahi altında açlık sınırına bile ulaşmayan bir şekilde asgari ücreti belirlediler. Sermayenin, bir avuç sömürücü zorbanın çıkarlarını temsil eden iktidar, krizin yükünü de faturasını da halka kesmektedir” denildi.

Sık sık “AKP mezara, halk iktidara. Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarının atıldığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Bir avuç haraminin iktidarı, milyonları yoksulluğa ve açlığa mahkûm ettiği bu düzeni kabul etmiyoruz! Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor. Haklarımızı almak, insanca yaşamak, ancak mücadelemiz ve örgütlü gücümüzle mümkün. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler olarak insanca bir yaşam için birleşerek mücadele edelim, asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım. Emeğin isyanını birlikte büyütelim. Başka yolu yok! Bu sömürü düzeni yıkılacak, tek adam rejimi son bulacak.”

∗∗∗

MESEM SÖMÜRÜSÜ ARTACAK

Asgari ücrete bağlı olarak başta çocukların yaralanmasına ve ölümüne neden olan MESEM gibi uygulamalarda verilen ‘harçlıkları’ da doğrudan etkiledi. Okullarında olması gereken çocukların çıraklık ve kalfalık adı altında sömürülen merkezlerde 27 bin 75 TL’nin yüzde 30 ile 50 arasında ücret alacak. Asgari ücretle geçinemeyen yoksul aileler de çocukları mecburen MESEM’e yönlendirmek zorunda kalacak.