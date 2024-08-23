Siz İstanbul’u dert etmeyin

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Haber Merkezi

Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak inşaatın sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı gönderilmesine rağmen harekete geçilmediği iddiasına yanıt veren İBB, inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiğini ve dava açıldığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "… mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" dedi.

SAHA MÜHÜRLENDİ

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü ise Üsküdar Vaniköy’de gündeme gelen, mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenlendiğini ve kaçak yapıların yıkılarak inşaat sahasının mühürlendiğini ifade etti: "İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi." Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da X hesabından bir açıklama yayımladı. Tunç, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Tunç'un yaptığı "resen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasına CHP'den yanıt geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Tufan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Bakan, memleketi sosyal medyadan takip etmeyi bırakırsanız, re’sen soruşturma başlatmanıza gerek olmadığını bilirdiniz.

İŞLEM YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu inşaatı sosyal medyada gündem olmadan çok daha önce mühürlemiş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve ilgili bakanlığa da bildirmiştir” ifadelerini kullandı.