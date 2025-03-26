Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu. Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı. Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI