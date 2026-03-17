Sızdırılan ses kaydı yayınlandı: Mücteba Hamaney ABD'nin saldırısından nasıl kurtuldu?

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in öldüğü saldırıdan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı. The Telegraph’ın ulaştığı ses kaydına göre saldırıda Hamaney’in eşi ve oğlu hayatını kaybederken, üst düzey isimler de yaşamını yitirdi.

The Telegraph’ın yayımladığı sızdırılmış ses kaydına göre Hamaney, saldırıdan dakikalar önce konuttan çıkarak hayatta kaldı.

SANİYELERLE KURTULDU

28 Şubat günü yerel saatle 09.32’de İsrail’e ait Blue Sparrow balistik füzelerinin Tahran’daki yerleşkeye isabet ettiği sırada Mücteba Hamaney’in bahçede olduğu belirtildi. Kayda göre Hamaney, binaya dönmek üzereyken saldırı gerçekleşti.

Ses kaydında, Hamaney’in saldırıda bacağından yaralandığı, ancak hayati bir tehlike yaşamadığı ifade edildi.

SIZAN KAYIT SALDIRININ BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Ali Hamaney’in ofisinin protokol şefi Mazaher Hüseyni’nin üst düzey isimlere yaptığı konuşmanın kaydı, saldırının ayrıntılarını ilk kez ortaya koydu.

The Telegraph’a sızdırılan kayıtta Hüseyni, saldırıda Mücteba Hamaney’in eşi ve oğlunun hayatını kaybettiğini, çok sayıda üst düzey ismin de öldüğünü aktardı.

YERLEŞKE DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

Saldırının, Tahran’daki dini lider yerleşkesine düzenlendiği ve birden fazla noktanın eş zamanlı hedef alındığı belirtildi. Aynı kompleks içinde Ali Hamaney’in toplantı yaptığı alan ile aile üyelerinin konutları bulunuyordu.

Saldırıda Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Ali Hamaney’in de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

“BİRDEN FAZLA NOKTA VURULDU”

Hüseyni, saldırının planlı ve geniş çaplı olduğunu belirterek, yerleşke içindeki farklı alanların aynı anda vurulduğunu söyledi.

Füzelerden birinin Mücteba Hamaney’in üst kattaki konutunu, diğerinin ise kayınbiraderine ait daireyi hedef aldığı aktarıldı. Patlamanın şiddetine ilişkin anlatımlarda, bazı kişilerin kimliklerinin ancak parçalar üzerinden tespit edilebildiği ifade edildi.

“HALEFİYET PLANINI HEDEF ALDILAR”

Hüseyni, saldırıda özellikle askeri büro başkanı Muhammed Şirazi’nin hedef alındığını öne sürdü. Şirazi’nin, İran ordusu ile dini liderlik arasında kritik bir rol oynadığı ve olası bir geçiş sürecinde belirleyici isimlerden biri olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞILIYOR

Sızdırılan kayıt, Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve liderlik kapasitesine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde ortaya çıktı.

İranlı bazı yetkililer, üst düzey askeri isimlerin dahi Hamaney’in sağlık durumuna dair net bilgiye sahip olmadığını belirtirken, ABD istihbaratına göre Ali Hamaney’in oğlunun yerine geçmesine mesafeli olduğu ifade ediliyor.