Sizi sokak yenecek

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu gözaltındaki 87 kişinin ifade işlemleri dün başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu ve yakın çevresine "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltildi. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması da yöneltildi.

İfade alma işleminin birkaç gün devam edeceği ifade edilirken İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. "Bu işin içinde olan herkes kirlidir" diyen İmamoğlu, "Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür" ifadelerini kullandı. İmamoğlu AKP'li siyasetçilere ve yargı mensuplarına da çağrı yaptı.

Bugünün BirGün'ü

BU İŞİN İÇİNDEKİ HERKES KİRLİDİR

Sözlerine isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek başlayan Ekrem İmamoğlu, şunları belirtti: "Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir."

"Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız" diyen İmamoğlu, topluma şu ifadelerle seslendi: "Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür."

Gözaltı süresi uzatılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da paylaştığı mesajda "Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. Aydınlık yarınlar için, Cumhuriyet'in değerleri için sizlerle omuz omuza özgürlükle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Hiçbirimiz dosyaya ilişkin bilgiye sahip değiliz. İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz" dedi. Çelik, Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine de tepki göstererek Erdoğan'ın adının demokrasi ile yan yana yazıldığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir.”

Siyasi partiler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Saraçhane'de CHP'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'de yaptığı açıklamada, "Ben bugün (dün) akşam saat 20.30 tüm İstanbulluları, Mansur Başkanımızla Ekrem Başkanımıza destek vermek üzere Saraçhane'ye bekliyorum" çağrısını yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'de başta seçme ve seçilme olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

HÂKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

CHP Lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Saraçhane'de Özgür Özel'i ziyaret etti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. Özel, ziyareti nedeniyle Hatimoğulları'na teşekkür ederken, “ Saraçhane’deki kalabalıkların Türkiye'nin dört bir yanında artarak devamını ümit ediyoruz" dedi.

Özgür Özel, "Son sözü halk söyler. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Sandık bize Cumhuriyet'in hem emanetidir hem teminatıdır. Sandığa sahip çıkamazsak evlatlarımızın geleceğine, malımıza, mülkümüze ve ortak gelecek umudumuza sahip çıkamayız" ifadelerini kullandı. Tülay Hatimoğulları ise soruşturmaya tepki göstererek, "Bunu bizler Türkiye'de başta seçme ve seçilme olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Bugün siyaseten baş edemediklerine, kayyum siyasetiyle, kayyum rejimiyle, gözaltılarla, tutuklamalarla, diploma iptali gibi yöntemlere yönelmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir."

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İSMAİL SAYMAZ BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan, Saymaz'ın durumuna ilişkin konuştu. Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Kazan, "Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah’ın haberinden öğreniyoruz" dedi. Kazan, Saymaz ile İBB operasyonunun aynı sabah yapılması hakkında ise, "İBB operasyonu sırasında İsmail Saymaz’ın etkili gazetecilik yapmasını istemediler" şeklinde konuştu. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Aslı Kazan, gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini ve savcının bir an önce ifade alması için çalışacaklarını söyledi. "İsmail neyle suçlandığını biliyordu ama soruşturmanın detaylarına vakıf değildi" diyen Aslı Kazan, şu açıklamalarda bulundu: "Savcının bir an önce ifade alması için baskı kurmaya çalışacağız. Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah’ın haberinden öğreniyoruz. İsmail elbette dışarıda olanları çok merak ediyor. İsmail neyle suçlandığını biliyordu ama soruşturmanın detaylarına vakıf değildi. Bize soruyordu, biz Sabah’ın haberinden İsmail’in nelerle suçlandığını kimle kaç kez telefonda görüştüğünü öğrenmiş olduk. Bununla ilgili İsmail’in yazdığı uzun bir yanıtı da sosyal medyadan paylaşmıştım."

Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Aslı Kazan "İsmail’in zaten kaçma şüphesi yok. İBB’ye yönelik mali şube operasyonuyla hiçbir ilgisi yok" dedi. Kazan, daha sonra yaptığı açıklamasında Saymaz'ın bugün adliyeye sevk edileceğini duyurdu.

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HÜKÜMET İSTİFA!

Dün sabah başlayan operayonlar sonrası gün boyu süren eylemler akşam saatlerinde de yurdun birçok bölgesinde devam etti. Mahallelerden tencere tava sesleri, trafikten korna sesleri halkın direnişine eşlik etti. İstanbul’da üniversitesinde eyleme katılan gençler de sokaklarda tepki gösteren yurttaşlar da dün gece Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde buluştu. CHP’nin çağrısıyla SOL Parti, TİP, EMEP, TKH başta olmak üzere birçok sol sosyalist parti, sendika ve emek meslek örgütü, gençlik örgütleri eyleme destek verdi.

Binlerce yurttaşın büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturması dikkat çekerken kitle sık sık “AKP mezara halk iktidara”, Her yer Taksim her yer direniş” “Diplomasız Tayyip” sloganları attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane’de kalabalığa seslendi, “Dilek İmamoğlu, “Bugün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Kent lokantalarından yemek yiyen emekliler, ücretsiz ulaşım kullanan anneler, İBB yurtlarında kalan öğrencilerdir. Bugün hepimiz gözaltındayız. Kabullenmeyin, kabullenirseniz demokrasi ölür” dedi. Daha sonra Özgür Özel, kalabalığa seslendi. Özel, mücadelenin sadece bir partiyle olmayacağını söyledi, “İmamoğlu’nun tüm Türkiye olarak arkasındayız. Ey Erdoğan, İstanbul senden korkmuyor. Bu meydanın öfkesine, inancına çok ihtiyacımız var ama bu meydanlarda olmayanların da vicdanına, ahlakına, insafına, sağduyusuna da çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Özel’in konuşması sırasında da kitle sık sık “Özgür aşağı sokağa” sloganları attı. Ankara’da da binlerce yurttaş Güvenpark’ta bir araya geldi. “Hükümet istifa”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından Güvenpark’ta toplanan kitle sloganlar eşliğinde Adalet Bakanlığına yürüdü. Bakanlık önünde yapılan açıklamada, “Halkın iradesini birlikte savunacağız” denildi.

ODTÜ AYAKTA

ODTÜ öğrencileri, üniversiteden binleri bulan kalabalıkla yürüyüşe geçti. ODTÜ Doğu Yurtları önünde bir araya gelen öğrenciler, 100. Yıl’a ardından Çukurambar’a ulaştı. “ODTÜ ayakta direniyor, “Hükümet istifa” sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

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AKADEMİSYEN AYŞEGÜL KARS KAYNAR: MEŞRU TALEPLER GÖSTERİLDİ

Cumhuriyet, bilhassa partili devlet başkanıyla “anayasal devlet” olma niteliğini kaybetti. İktidar partisi, barışçıl yollarla iktidarı bırakmak niyetinde olmadığını ise 19 Mart İstanbul operasyonuyla beyan ediyor. Mevcut rejim sürekli olarak “Rechtsfragen’ı” (hukuk sorunlarını) “Machtfragen’a” (güç sorunlarına) dönüştürüyor. Yani “hukuken uygun mudur, yetkim var mı?” sorusunu sormuyor kendine; “yapabilir miyim, gücüm yeter mi?” diye soruyor. Bu nedenle 19 Mart operasyonlarını da salt bir güç gösterisi olarak düşünmek gerekir. Nasıl ki diplomanın bir üniversite kurulu tarafından iptal edilmesi bu kararı akademik bir karar yapmıyorsa, bu yaşananların arkasında da bir savcının imzasının olması onu hukuki ya da yargısal bir karar yapmıyor. Kurumsal özerklik yitimi, aynı zamanda bu kurumların ihtisas alanlarının da kendine has kararlarını yok etti. Bugün yüksek mahkemelerin, üniversitelerin ya da Merkez Bankası’nın kararlarını hep ını yine yürütmenin kararı olarak yaşıyoruz. Günün birinde bir devlet hastanesi İmamoğlu için “akıl sağlığı yerinde değil” ya da “yaşamıyor” belgesi düzenleyebilir. Bu hastanenin kararı da bir sağlık kurumunun verdiği ama yürütmeye ait bir karar olurdu. Ancak günümüzde siyaseti ve devlet yönetimini Machtfragen alanında mas etmek, tüketmek; o alana sığdırmak mümkün değildir. Meşruiyet ve adalet arayışları bir kez başladığı zaman dönüştürücü bir güce sahip olurlar. İşte bunu da 19 Mart akşamından itibaren yaşamaya başladık. Devlet iktidarını tek elde konsolide etmiş ve iktidarı bırakmamak için şiddete başvurmayı göze almış bir rejimde, halkın baskısıyla iktidar değişikliği yaratmak zordur. Bu noktada demokratik toplum güçleri üstlerine düşeni yapmaya ve meşru tepkilerini göstermeye başladılar.

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SİYASET BİLİMCİ AHMET MURAT AYTAÇ: MUHALEFETİN ORTAK ZEMİNİ ŞİMDİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Havadaki değişimin yönünü, Erdoğan, AKP’nin 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada “muhalefeti dönüştürmek” biçiminde tanımlamıştı. Bu bağlamda CHP’nin, örgütsel işleyişinden yerel yönetim uygulamalarına uzanan geniş bir düzlemde yoğun bir kuşatma altına alındığını gözlemliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu merkezinde yürütülmekte olan operasyonu, özünü muhalefeti dönüştürmek olarak tanımlayabileceğimiz bu strateji bağlamında değerlendiriyorum.

Dönüştürme stratejisi, birden fazla alanda, çok sayıda aracın bir arada kullanılması yoluyla icra ediliyor. Bir yandan CHP’nin değişim kurultayı şaibeli hale getirilerek partinin kendi iç sorunlarına yoğunlaşmasına yol açacak bir konjonktür yaratılırken, diğer yandan İstanbul belediyelerinin ve belki başkalarının da muhalefetin elinden alınması yoluyla etki kapasitesinin zayıflatılması hedefleniyor. Tabii, bütün bu türden operasyonlarda olduğu gibi, bu süreçte de özünde siyasal olan ve iktidar önünde bir engele dönüşmüş meseleler, hukuksallaştırılarak ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bütün bu uygulamaları, kapsamı ve hedefleri zamana göre değişiklik gösteren bir muhalefet bastırma veya genel bir siyasal baskı analizi çerçevesinde anlamak elbette mümkün. Ancak Türkiye’de gerçekleştiği şekliyle otoriter siyasi baskının, günümüz dünyasındaki diğer muadillerine kıyasla gösterdiği özgünlükleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Türkiye’de iktidarın muhalefete toleransının, örneğin Rusya’ya kıyasla göreli olarak yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira AKP’nin siyasi kimliğinin kurulmasında ve Erdoğan’ın lider profilinin oluşmasında CHP’nin bir öteki olarak kurucu rolü yadsınamaz. Bu yüzden, iktidarın kendi kimliğini tanımlayabilmek için CHP’ye ihtiyaç duyduğu ileri sürülebilir. Gelgelelim bu ilişki, muhalefetin bölünmüş, zayıf ve kontrol edilebilir durumda olması şartına bağlı. Muhalefetin gerçek bir iktidar alternatifi oluşturur görünmeye başladığı her durumda bu tolerans hızla ortadan kalkıyor ve siyasal baskı değişik biçimlerde gündeme geliyor. Tabii, baskı CHP söz konusu olduğunda, seçici bir şekilde ve sınırlı hedeflere ulaşmak amacıyla bazı ayrımlara vurgu yapılarak uygulanıyor. Şimdi buna benzer bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Uzun zamandan beridir toplumdaki genel karamsarlık ve çaresizlik hissinden gençlerin de etkilendiğine şahit oluyorduk. Söz konusu kıpırdanmaların gençlik kesimlerinde kalıcı bir siyasal duyarlılığa ve etkili bir siyasal katılım arzusuna yol açabilmesi için her şeyden şimdi önce bu ortamın değişmesi gerekir. Kelimenin en geniş anlamıyla, iktidar ilişkilerine gösterilen direnç ve bu çerçevede devlet ile toplum arasında aşağıdan yukarıya süreklilik arz eden bir itiraz eğilimi olarak değerlendirmek bu bakımdan çok önemli. Böyle bakınca, iktidarın “yerli ve milli” kabul ettiği güçler ile geri kalanlar arasında gördüğü ayrımı “iç cephe” kavramıyla yeniden tarif etmesi, toplumsal bir derinlik de kazanıyor. İktidarın “iç cephe” söylemiyle geliştirdiği “çözüm” veya “barış” siyaseti, sadece Türkiye’nin güvenlik politikalarının veya değişen bölgesel dengelerin yarattığı ihtiyaca bir cevap olmasa gerektir. Erdoğan’ın tekrar başkan seçilmesi, bu bağlamda DEM Parti ile muhalefetin geri kalanı arasındaki mesafenin açılması gibi siyasi amaçlara da hizmet etmesi bekleniyor olabilir.

Bu bağlamda, muhalefetin toplumsal dinamikleri ile dar anlamıyla siyasi muhalefet arasındaki bağları ve ayrımları görmek önem kazanıyor. Her şeyden önce, toplumdan gelen ve Kürt seçmenlerin en derin özlemini oluşturan barış arzusu ile iktidarın siyasi stratejileri arasındaki farkı görmek gerekir.

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RTÜK KANALLARA ADETA SAVAŞ AÇTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV, Sözcü TV, Halk TV ve TELE1’e yüzde 3 para cezası kesti. Halk TV ve Sözcü TV’ye ayrıca üç program durdurma cezası verildi. Cezaları CHP RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından duyurdu. Taşçı’nın şu ifadeleri kullandı: “RTÜK Yasası uyarınca üst kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı kurula getirdi. Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, kurula hazırlanabilmesi mümkün değildir. İzleme dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular. Anlaşılan o ki; RTÜK başkanı arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtı. Yasanın olmadığı yerde her şey yasadışıdır!”

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ONGUN’UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken danışman olarak göreve başlamıştı.

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İBB’DEN 7 İDDİAYA 7 CEVAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

7 başlıkta iddialara yanıt verilen açıklamaya "Yalanlar ve gerçekler" başlığı kullanıldı.

İBB’nin iddialara cevapları şöyle:

• 1 İddia: "Lüks içinde yaşıyordu, haksız kazançla elde ettiği paralarla satın aldığı milyonluk villada gözaltına alındı."

• 1 CEVAP: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi için, başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir.

• 2 İddia: "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı, bazı kişilere özel işler verildi; projeler ya tamamlanmadı ya da yarım bırakıldı."

• 2 CEVAP: Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Müfettişlere tahsis edilen odalar sürekli dolu olmuş, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

• 3 İddia: "Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları ve sempatizanları İPA ve BİMTAŞ bünyesinde işe alındı".

• 3 CEVAP: Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bu tür suçlamalarla daha önce de karşı karşıya kalmış, tüm yargı süreçlerinden aklanarak çıkmıştır. İBB’de işe alımlar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup, adaylardan yalnızca sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edilmektedir. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.

• 4 İddia: "Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı."

• 4 CEVAP: Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tabidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.

• 5 İddia: "Medya A.Ş yöneticisi yurtdışına kaçtı."

• 5 CEVAP: Medya A.Ş Yöneticisi E.G, yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

• 6 İddia: "İBB imkanlarıyla kişisel veriler hukuka aykırı şekilde toplandı ve şantaj için kullanıldı."

• 6 CEVAP: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu sorumluluğunu en hassas şekilde gözetmiş ve en küçük konuda dahi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hareket edilmesini istemiş, bu konuda hassas bir yöneticidir. Adli makamların talep ettiği durumlar haricinde, hiçbir veri paylaşılmamıştır.

• 7 İddia: İPA paralel bir yapı kurarak istatistikleri manipüle ediyor”

• 7 CEVAP: İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) düzenli olarak yayınladığı yaşam maliyeti araştırmaları İTO’nun açıkladığı verilerle örtüşmekte olup İstanbul özelinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bilimsel metotlarla hazırlanan çalışmalar, alanında uzman akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştirilmektedir.