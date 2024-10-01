‘Sizin Perşembeniz’in konuğu Ercan Kesal

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern’in gerçekleştirdiği ‘Sizin Perşembeniz’ Sanatçı Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Ercan Kesal. Oyuncu ve yazar Ercan Kesal’ın “hikâye” kavramına odaklandığı söyleşi, 10 Ekim Perşembe günü İstanbul Modern’de ücretsiz olarak düzenleniyor. Kesal’ın üretim ve deneyimlerini içeren program, katılımcıları hikâye anlatarak var olmanın yanı sıra, anlatmak için biriktirmenin gücü ve etkisine dair ilham verici bir yolculuğa davet ediyor.

Hikâye anlatan tek canlı türü olan insanı ve bir varoluş biçimi olarak anlatıcılığı ele alan söyleşide, tanımadığımız insanlarla bağlar kurmamızı sağlayan bu anlatımın doğası işleniyor. İstanbul Modern’in gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor.