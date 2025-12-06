Sizin savaşınıza gitmeyeceğiz

Savaş hazırlıklarına hız veren Almanya’da zorunlu askerliğin önünü açan yasa tasarısı Federal Meclis’ten (Bundestag) geçerken ülkenin dört bir yanında protesto edildi. “Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi” inisiyatifinin çağrısıyla 90’dan fazla kentte binlerce öğrenci okulları boykot etti. Berlin, Hamburg, Münih, Stuttgart ve diğer birçok kentte meydanlara inen gençler “Sizin savaşınıza gitmeyeceğiz” ve “Sermaye savaş, gençler gelecek istiyor” yazılı pankartlar taşıdı. Tasarı asker sayısını ilk aşamada gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenlerle artırmayı, yeterli sayıya ulaşılamazsa zorunluluk esasını devreye sokmayı

öngörüyor.