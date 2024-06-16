Sizler yediniz, biz ödemeyiz

BES-AR’a göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 24 bin 374 TL’ye yükseldi. Sendika Başkanı Avanaş, “Krizden kimler servet biriktirdiyse, krizin bedelini de onlar ödemelidir. Sizlerin yiyip içtiği sofrayı biz kaldırmayacağız” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayınladı.

Hesaplamaya göre, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 25 bin 374 TL’ye yükseldi. Tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 210 TL.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 70 bin 253 TL olduğu kaydedildi.

505 TL İLE YAŞAMAK

BES- AR’ın sonuçlarına göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 30 bin 715 lira ücret ile 30 bin 210 lira olan yaşam maliyetinin sadece 505 TL üzerinde maaş alarak hayatını idame ettirebilmektedir.

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Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor!

Genel Başkan Özer Avanaş yaptığı açıklamada, “Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Sizlerin yiyip içtiği sofrayı biz kaldırmayacağız! Yaratılan bu krizden kimler servet biriktirdiyse, krizin bedelini de onlar ödemelidir” dedi.