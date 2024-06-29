Skandal açıklamalarıyla bilinen Bedri Gencer, hakkında çıkan yüzlerce haberi yayından kaldırttı
Pedofiliyi savunduğu skandal açıklamalarıyla bilinen gerici akademisyen Bedri Gencer, kendisi hakkındaki yüzlerce haberi yayından kaldırttı. BirGün'de yer alan 20 haber hakkında da içerikten kaldırma kararı verildi.
Pedofiliyi savunan gerici akademisyen Bedri Gencer, hakkında çıkan yüzlerce haberi yayından kaldırttı.
Gencer'in başvurusuyla BirGün'de yer alan 20 haber de içerikten kaldırıldı.
Gencer'in kaldırttığı içerikler arasında 4 sene önce yayımlanan haberler de yer alıyor.
İçerikten kaldırma kararı, pedofiliyi savunan Bedri Gencer'in 'kişilik haklarının ihlal edildiği' iddiasıyla yaptığı başvuru sonucu Akyazı Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.
2020'de Elazığ'da meydana gelen depremi çocuk yaşta evliliklere bağlayan Bedri Gencer, özellikle "Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" sözleriyle tepki çekmşti.