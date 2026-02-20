Skandal açıklamalarıyla bilinen gerici Nureddin Yıldız'ı protesto eden Boğaziçi öğrencileri hakkında karar açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Nureddin Yıldız" protestolarına katılan 82 öğrenci hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

"Dayak yiyen kadın şükretsin", "6 yaşında çocukla evlenilebilir" şeklindeki skandal sözleri nedeniyle tepki çeken gerici Nureddin Yıldız, 13 Mayıs 2025 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştı. Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini “Üniversitede gericiliğe yer yok” diyerek protesto eden öğrenciler, bir süre sonra polis tarafından ablukaya alınmış; ablukanın ardından 97 öğrenci darbedilerek gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protestolara katılan 82 öğrenci hakkında takipsizlik kararı verdi.

15 ÖĞRENCİYE AYRI DOSYADAN DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından 82 öğrenci hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Kararda, “kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak nitelikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan savcılık, aynı olayla ilgili yürütülen ayrı bir dosya kapsamında 15 öğrenci hakkında ise kamu davası açıldığını bildirdi. Takipsizlik alan 82 öğrencinin ifadelerinde suçlamaları reddederek, demokratik protesto haklarını kullandıklarını savundukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

"Dayak yiyen kadın sabaha kadar şükretsin”, "6 yaşında çocukla evlenilebilir" şeklinde sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız, 13 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştı. Konuşması sırasında öğrencilerden biri Yıldız'ı yumurta atarak protesto etmişti. Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrenciler bir süre sonra polis tarafından ablukaya alınmıştı. Ablukanın ardından gözaltına alınan 97 öğrenciden 15’i adliyeye sevk edilmiş, öğrencilerden 6’sı tutuklanırken T24 muhabiri Can Öztürk ve beraberindeki 8 öğrenci ise imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Tutuklulardan biri iki gün sonra re’sen, diğer 5’i ise 16 gün sonra tensiple tahliye edilmiş ve tüm adli kontrol tedbirleri kaldırılmıştı.