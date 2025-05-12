Skandal açıklamalarıyla tanınan Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesine tepki

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), evlilik adı altında çocuk istismarını savunan sözleriyle ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran diliyle tanınan Nureddin Yıldız’ı, 13 Mayıs Salı günü konuşmacı olarak davet etti. “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı etkinliğin duyurulmasının ardından öğrencilerin tepkisi gecikmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi, BİSAK’ın davetini “Bu ülkeyi gericilere, tarikatçılara, çocuk istismarcılarına bırakmayacağız” diyerek kınadı. Öğrenciler, Nureddin Yıldız’ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak böyle bir figürün katılacağı bir etkinliğe tamamen karşı olduklarını belirtti. Etkinliğin, son Kulüpler Arası Kurul raporlarında yer almaması ve nerede gerçekleşeceğinin açıklanmamış olması ise öğrencilerden yükselmesi olası tepkilerden kaçınmak amacıyla alınmış bir önlem olarak yorumlandı.

NURETTİN YILDIZ'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda, çocuk yaşta evlilikleri savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanı sıra, kadınlara yönelik şiddeti olağanlaştıran sözleri de infiale yol açmıştı. “Allah erkeğe kadını dövme izni veriyor… Erkekler kadınları deşarj olmak için dövüyor, kadınların bunun için şükretmesi lazım. Vurmayın derseniz erkek başka yollarla rahatlar” sözleri nedeniyle hakkında çeşitli suç duyurularında bulunulmuştu.