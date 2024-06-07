Skandal polis raporunda: Yüksel Kocaman’ın villasındaki mobilyaları Ayhan Bora Kaplan mı yaptırdı?

Ayhan Bora Kaplan ve ekibine yönelik operasyonda dosyada bulunan polis araştırma raporunda Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın ismi de yer aldı. İddiaya göre Kocaman'ın villasındaki mobilyaları Ayhan Bora Kaplan yaptırdı.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın ismi bir kez daha suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan dosyasına girdi.

T24 yazarı Tolga Şardan "Mahkemeye sunulan 199 sayfalık polis raporunda skandal ifadeler: Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın villasındaki mobilyaları Ayhan Bora Kaplan mı yaptırdı!" başlıklı bugünkü yazısında, Kaplan’la sadece “bir kez” görüştüğünü öne süren dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına mobilya yapılması ve parasının Kaplan tarafından ödendiği iddiasını yazdı.

199 SAYFALIK POLİS RAPORU

Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in soruşturma çerçevesinde “M7” kod adıyla verdiği bilgiler sonrasında, polis tarafından hazırlanan 199 sayfalık "araştırma tutanağı"nda Kocaman'la ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı.

Rapora göre, örgüt lideri Bora Kaplan, ofisine çağırdığı bazı isimlere Yüksel Kocaman’ın evinin mobilyalarının yapılacağını söylemiş ve süreçle ilgili talimat vermiş.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yapılan incelemeler sonrasında tam 199 sayfalık “araştırma tutanağı” hazırlandı.

Polisin hazırladığı tutanak, 24 Nisan 2024 tarihini taşıyan resmi yazıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Aynı zamanda savcılığa da gönderilen resmi üst yazıda OSM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in imzası var.

KOCAMAN'IN MAKAMINDA KUMAŞ SEÇİLMİŞ

Başsavcı Kocaman’ın makamında mobilya kumaşı seçilmiş

Emniyet, savcılık talimatı üzerine, Sertçelik’in verdiği bilgileri yaklaşık 4.5 ay boyunca araştırdı ve 24 Nisan’da sonuca bağladı.

Raporda, Sertçelik’in “M7” koduyla verdiği bilgilerden yola çıkılarak önemli tespitler yapıldığı görülüyor.

Bunlardan birisi Kaplan’la sadece “bir kez” görüştüğünü öne süren dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına mobilya yapılması ve parasının Kaplan tarafından ödendiği iddiası.

Bu arada, Kocaman’la Kaplan’ın bağlantılı olduğu iddialarının gündeme geldiği günlerde, Kocaman’ın Çayyolu’nda lüks villası olduğunu duyurmuştum. Kendisi yaptığı açıklamada, Çayyolu’nda evi olmadığını açıklamıştı. Ancak bugün gelinen noktada Kocaman’ın Gölbaşı’nda ev değil lüks villa sahibi olduğu polis raporuyla ortaya çıktı.

Rapordan alıntı yapıyorum:

“(…) Alınan bilgi sahibi ifadelerden de anlaşılacağı üzere; örgüt lideri Bora Kaplan’ın, Cengiz Haliç’in ofisinde otururken Emre Cihan Akalın ve Şinasi olarak bildikleri Garip Ümit isimli şahsı ofise çağırdıkları, Bora Kaplan’ın Yüksel Kocaman’ın evinin mobilyalarının yapılacağını söylediğini ve bu iş için çizimini Emre Cihan Akalın’ın mobilyaları ise, Garip Ümit isimli şahsın yapacağının talimatını verdiğini,

Emre Cihan Akal’ın isimli şahıs ile birlikte Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın evi olduğu adres olan Gölbaşı’nda bulunan Hera Balo Salonları tarafına gittikleri, fiyat konusunda Garip Ümit isimli şahısla anlaşılmaması üzerine Mustafa Hallik isimli şahsa bahse konu mobilyaların yaptırıldığı ve bu mobilyaların montajı için Mustafa Hallik’in yanında çalışan Ahmet Ali Gebeş isimli şahsın gittiği, hatta kumaş göstermek için Emre Cihan Akalın ile Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın makamına gittiği alınan ifadelerden de anlaşılmaktadır. (…)"