Skandal saçıldı

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili bugüne kadarki en kapsamlı dosya paketini yayınladı. Belgeler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Epstein’ın hapishanedeki günlerinden yüksek profilli isimlerle yazışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında 3 milyon yeni belge, 180 bin görüntü ve 2 bin videoyu kamuoyuna açtı.

KRALİYETLE YAZIŞMALAR

Belgeler, Epstein’ın İngiliz kraliyetiyle yakın temaslarını da ortaya koyuyor. “The Duke” imzasıyla yer alan ve Prens Andrew olduğu düşünülen kişiyle Buckingham Sarayı’nda “mahremiyetin bol olduğu” bir akşam yemeği planına dair e-postalar bulunuyor. Epstein’ın aynı yazışmalarda bu kişiyi “26 yaşındaki Rus bir kadınla” tanıştırma teklifinde bulunduğu görülüyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi. Epstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

TRUMP SÜREKLİ ANILIYOR

Yeni belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın adı yüzlerce kez geçiyor. Dosyalar arasında FBI’ın tehdit ihbar hattına gelen ve kanıta dayanmayan iddiaların derlendiği bir liste de var. Adalet Bakanlığı, Trump’a yönelik bazı iddiaların asılsız olduğunu ve güvenilirlik taşımadığını vurguladı. Trump belgelerin kendisini akladığını savunarak iddialara karşı ilk kez konuştu. Trump açıklamasında "Kendim bizzat incelemedim ancak güvendiğim bazı kişiler, bu belgelerin yalnızca beni temize çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda radikal solun beklentilerinin tam tersini ortaya koyduğunu söyledi” ifalerini kullandı.

MUSK İLE YAZIŞMALAR

Belgelerde teknoloji milyarderi Elon Musk ile Epstein arasındaki e-postalar da yer alıyor. Musk’ın 2012’de Epstein’ın adasına gitmeyi konuştuğu, “en çılgın partinin” hangi gün olacağını sorduğu görülüyor. Ancak Musk’ın adaya gittiğine dair kanıt bulunmuyor. Musk daha önce davetleri reddettiğini söylemişti. Musk, Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını, Epstein’ın kendisini adasına ya da “Lolita Express” olarak bilinen özel uçağına davet ettiğini ancak bu davetleri defalarca reddettiğini ifade etti. Musk, e-posta yazışmalarının bağlamından koparılarak aleyhine kullanılabileceğini bildiğini, ancak Epstein ile herhangi bir “uygunsuz ilişkisinin” bulunmadığını vurguladı.

GATES İDDİALARI REDDETTİ

Epstein’ın 2013 tarihli ve gönderilip gönderilmediği belirsiz iki taslak e-postasında Bill Gates hakkında iddialar yer alıyor. Gates’in sözcüsü, bu iddiaları “tamamen asılsız ve saçma” olarak niteledi. Belgelerin Epstein’ın itibar zedeleme girişimlerini yansıttığını savundu.

Yeni belgelerde Bill Gates (solda) ve Elon Musk’ın (sağda) da adı geçiyor.

NORVEÇ, DANİMARKA, İSVEÇ

Belgelerde Norveç, Danimarka ve İsveç'ten kraliyet isimleri dikkati çekti. Norveç'te yayın yapan NRK, yeni belgelerde Prenses Mette-Marit'in adının yüzlerce kez geçtiğini vurguladı. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 2019'daki açıklamasında da Epstein ile buluşmasından pişmanlık duyduğunu aktarmıştı. Yeni belgelerde adının 2 kez geçtiği ifade edilen Danimarka Kralı Frederik'e ilişkin kraliyet açıklama yaptı. Kraliyet, Kral Frederik'in Epstein ile hiç tanışmadığını kaydetti. Belgelerde adı geçen bir diğer ismin ise İsveç Prensesi Sofia olduğu aktarıldı. İsveç medyası, Prenses Sofia'nın 2012'de Epstein özel davetlisi olarak New York'ta bir film gösterimine katıldığını ifade etti. İsveç Kraliyet Sarayı ise Prenses Sofia'nın 2005'te Epstein ile birkaç kez görüştüğünü ancak 20 yıldır onunla hiçbir temasının olmadığını belirtmişti.

SLOVAKYA’DA İSTİFA

Yeni Epstein belgelerinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak'ın da adı geçiyor. Lajcak'ın Epstein ile yazışmalarının sık sık kişisel nitelik içerdiği ve bu görüşmelerde "kadınlar ve jeopolitik meseleler" dahil birçok konuda sohbet ettikleri görülüyor. Slovakya muhalefet partileri, Lajcak'ın istifasını isteyen ortak bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Lajcak, istifa mektubunu Başbakan Fico'ya sundu. Fico da bu istifayı onayladığını açıkladı.

MODİ’NİN İSMİ YER ALDI

Yeni dava belgelerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ismi de yer aldı. 2017 tarihli belgede, "Modi, ABD Başkanı’nın yararına İsrail’de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı" ifadeleri öne çıktı.

∗∗∗

ÖĞRETMENDEN FUHUŞ AĞI LİDERİNE

Epstein, 20'li yaşlarının başında matematik ve fizik öğretmenliği yaparak geçinen biriydi. 1976'ta "düşük performans" nedeniyle görevden alındı. Ardından Wall Street'in o dönemde öne çıkan şirketlerinden Bear Stearn'te çalışmaya başladı. İşte o andan itibaren düşük performanslı öğretmenin kariyeri "finans uzmanı" olarak şekillenmeye başladı. Bir süre sonra kendi para yönetim şirketi olan J. Epstein & Co.'yu kurdu. Şirketin adını bir süre sonra The Financial Trust Co. olarak değiştirdi; merkezini de Virjin Adaları'na taşıdı. Mali kayıtlara göre 1993 yılında Epstein, Florida Palm Beach'teki evini adres olarak gösterdiği Financial Strategy Group isimli şirketi kurdu. Şirketlerinin düsturu yalnızca milyonerlere hizmet vermesiydi. Bu skandal patlak verdiğinde Epstein'in tespit edilen ilk ve tek "müşterisi" Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner idi.

∗∗∗

BELGELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2024 yılı boyunca Epstein davası, geçmişte kapandığı düşünülen dosyaların yeniden açılmasıyla ABD kamuoyunda tekrar merkezi bir tartışma alanına dönüşmüştü. Ocak ayında, Virginia Giuffre’nin Ghislaine Maxwell’e karşı açtığı davaya ait yaklaşık 950 sayfalık belgenin kamuoyuna açıklanması, Epstein’in çevresiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Belgelerde çok sayıda tanınmış ismin geçmesi dikkat çekse de mahkeme, bu listenin bir “müşteri listesi” olmadığı ve isimlerin suçlama anlamına gelmediği uyarısı yapmayı da ihmal etmemişti.

2025 yılına gelindiğinde ise Epstein davası, bu kez esas olarak ABD Kongresi ile Adalet Bakanlığı arasındaki gerilim üzerinden gündemde kalmaya devam etti. Kasım ayında yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, Adalet Bakanlığı’nı Epstein’e ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılmasına rağmen Aralık ayında yayımlanan ilk belgelerin büyük ölçüde karartılmış olması, Kongre’de yeni bir “örtbas” tartışmasını tetikledi. Bu kayıtlar arasında Donald Trump’ın 1990’larda, araları bozulmadan önce Epstein’ın özel jetiyle uçtuğunu gösteren daha önce yayınlanmış uçuş kayıtları ve eski Başkan Bill Clinton’ın birkaç fotoğrafı da yer alıyordu.Epstein, federal seks ticareti suçlamasıyla suçlanmasından bir ay sonra, Ağustos 2019’da New York’taki bir hapishane hücresinde intihar etmişti.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

∗∗∗

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgelerinde Türkiye bağlantılarının bulunduğunu belirterek savcılara soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Günaydın, “Biliniyor ki bu iğrençliğe katılanların arasında Türkiye’de saygın geçinen siyasetçiler, işadamları, bürokratlar var. Derhal bir soruşturma başlatıp belgelerde kapsamlı bir bilirkişi incelemesi yaptırmak, ülkeyi ilgilendirenleri ayıklamak, ilişkili belgeleri ABD Başsavcılığı’ndan istemek, gözaltı ve sorgu işlemlerini başlatmak için ne bekleniyor? ” dedi.

∗∗∗

ROBERT’DEN AÇIKLAMA

Dünyayı sarsan pedofili ağının mimarı Jeffrey Epstein’in Türkiye’de Robert Kolej yöneticisi Thomas Landon ile de yazışmaları ortaya çıktı. Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, okulun son yayımlanan Epstein belgelerinde isminin geçmesine dair açıklamasında "Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.