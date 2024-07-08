Skandal teklif görüşülecek

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi görüşülecek.

39 madde ve 3 geçici maddeden oluşan teklife göre; eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS’de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak.

Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak.

Öğretmenlere karşı işlenen "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezalar "yarı oranında" artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü saat 10:00’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

Adalet Komisyonu’nda, perşembe günü 9. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlanacak. Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 133 Milletvekilinin imzasıyla sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, Anayasa Mahkemesi’nin, 2023’te aldığı kararla, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanamamalarının eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmetmesine rağmen kadınların evlilik sonrası kocalarının soyadını kullanmalarını zorunlu kılıyor. Teklif ile kadınların eşlerinin soyadıyla birlikte önceki soyadlarını kullanabilmeleri şartı getiriliyor.

Teklifle, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Konusu 31 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olacak. Bu davalara karşı istinaf yoluna gidilemeyecek.