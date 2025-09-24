Skandal unutuldu, zehir geri döndü

BirGün’ün ortaya çıkardığı Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki skandallar zincirine yeni bir halka eklendi. Yaklaşık 8 yıl Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde görev yapan beyin cerrahı Sezer Zehir’in tek başına cerrahi müdahale yapma yetkisi olmayan medikal firma elemanlarına ve temizlik personeline cerrahi müdahale yaptırdığı ve hastalara gerekmediği halde ya da gereğinden fazla medikal malzeme kullanarak operasyon yaptığı belirtildi.

BirGün’ün bu skandalı ortaya çıkarmasının ardından Bilecik Valiliği’nin “Açığa alındı” dediği Sezer Zehir’in, Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki görevine döndüğü anlaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, skandalın boyutlarının çok daha büyük olduğu, tıbbi olarak gerekmediği halde insanların ameliyat edilip vücuduna vidalar yerleştirildiği, Beyin Cerrahı Zehir’in bazı ameliyatlarda sadece bir dakika kaldığı ve ameliyatı temizlik görevlisi ile medikal firma çalışanlarına yaptırdığı belgelendi.

455 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

Zehir’in imza attığı skandallar 455 sayfalık Teftiş Kurulu raporunda şöyle sıralandı:

• Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Zehir’in ameliyatlarında hastalara gerekli özeni göstermediği, hastanede temizlik görevlisi olarak görev yapan Cengiz Tanış ile tedarikçi firma personelinin operasyonlara katıldıkları ve tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi.

• Hasta sağlığı hiçe sayılarak gereksiz ve yersiz olarak fazla platin vidası kullanıldı, bunun sonucunda bazı hastaların sakat kaldığı iddia edildi.

• Kendisinin başlayıp bitirmesi gereken vakaları bitirmeden hastayı medikal firma elemanlarıyla hemşirelere bıraktığı tespit edildi. Böylece hasta güvenliği riske atıldı.

• Ameliyatta tıbbi işlemler yapan temizlik görevlisi Cengiz Tanış’ın onayı ile hastalar servise nakledildi.

• Doktor Sezer Zehir, ameliyathaneye giren medikal firma personeline “Şu kadar kemik çimentosu kullanalım” şeklinde talimatlar verip ameliyattan çıktı. Cerrahi işlemler medikal firma personeli tarafından yapıldı.

• G.Ç. isimli hastanın ameliyatında kullanılan malzemelerin tamamının gereksiz olduğu kanaatine varıldı ve diğer birçok hasta da gereksiz yere ameliyat edildi.

• Doktor Sezer Zehir’in kamera kayıtları incelenen operasyonlarının bir kısmında ameliyathanede herhangi bir tıbbi işlem yapılamayacak kadar kısa süre kaldığı belirlendi. Y.E.C. İsimi hastanın operasyonunda toplamda 1 dakika, M.G.’nin ameliyatında 2 dakika, G.Ş.’nin ameliyatında 5 dakika kaldığı belirlendi.”

Valiliğin de doğruladığı skandalın ardından savcılık soruşturması başlatıldığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, Zehir’in 4 Ekim 2023’te görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, “Sezer Zehir, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138’inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir" denilmişti.

RANDEVU SİSTEMİNDE ADI GEÇİYOR

Ancak Sezer Zehir’in, Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki görevine geri döndüğü öğrenildi. Hatta Sağlık Bakanlığı’nın randevu sisteminde de Zehir’in adı yer alıyor.

