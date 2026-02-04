Skandal veriler: Urfa’da son 2 yılda bin 8 çocuk istismara maruz bırakıldı!

Şanlıurfa Barosu’nun hazırladığı “Çocuk Hakları İhlalleri İzleme Raporu (2024–2025)” yayınlandı. Rapora göre son 2 yılda bin 8 çocuk cinsel istismar mağduru olarak adli kayıtlara geçti, ancak her 5 dosyadan yalnızca biri kovuşturma aşamasına geçebildi.

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre rapor, kentte cinsel istismar vakalarının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

“SAYILAR, RAPORDAKİNİN EN AZ İKİ KATI”

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Halil Delil Beyaztaş'ın verdiği bilgilere göre sayılar raporda verilerin en az iki katı. Çünkü baroya yansımayan çok sayıda dosya var. Bunun nedenleri arasında para teklifleri, güç ilişkileri, sosyolojik baskı, aşiretler olgusu ve çocuğun yaşadığı korku da var.

Rapora göre, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 dönemi arasında bin 8 çocuk cinsel istismar mağduru olarak adli kayıtlara geçti. Rapordaki bin 8 mağdur çocuğun 134’ünün yabancı uyruklu olduğu da kaydedildi. Mağdurların büyük çoğunluğunu kız çocuklar oluşturdu. Raporda, kız çocukların erken zorla yaşta evlilik, aile içi güç ilişkileri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle daha yüksek risk altında olduğu vurgulandı. Çocukların cinsel istismarına yol açan nedenler arasında erken yaşta evlilik, yoksulluk, aile baskısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve koruyucu mekanizmaların yetersizliği öne çıkıyor.

Erkek çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının ise damgalanma ve toplumsal baskı nedeniyle büyük ölçüde görünmez kaldığı ifade edildi.

Ayrıca iki yıllık dönemde 6 bini aşkın çocuk suça sürüklendi.

TAKİPSİZLİK SAYISI FAZLA

Raporda, adli süreçte cinsel istismar dosyalarının önemli bir bölümünün soruşturma aşamasında uzun süre beklediği ve takipsizlik kararlarının dikkat çekici düzeyde olduğu belirtildi. İncelenen dosyalarda takipsizlik gerekçeleri arasında en sık; “şikayetin bulunmaması”, “delil yetersizliği” ve “cezai ehliyet yokluğu” yer aldı. Rapora göre bu durum, cezasızlık riskini artırıyor ve çocukların yeniden örselenmesine yol açıyor.

Raporda yer alan verilere göre, bin 8 cinsel istismar dosyasının adli süreçlerdeki dağılımı şöyle oldu:

553 dosya: Halen soruşturma aşamasında

220 dosya: Kovuşturma aşamasına taşındı

224 dosya: Hakkında takipsizlik kararı verildi

3 dosya: Zamanaşımı nedeniyle kapandı

8 dosya: Yetkisizlik kararı çıktı

Veriler, dosyaların yalnızca yaklaşık beşte birinin mahkeme aşamasına geçebildiğini, buna karşılık neredeyse her dört dosyadan birinin takipsizlikle sonuçlandığını ortaya koydu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız.