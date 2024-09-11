Skandala maaş cezası!

Eğitim sisteminde çöküşün bir başka örneği de Antep’te açığa çıktı.

“Cihat çağrısı” yapmasıyla gündem olan yandaş Bülbülzade Vakfı’nın yöneticileri arasında yer alan lise müdürü İbrahim Kutlu Özmantar’ın öğrencilerin almadığı dersler için not girişi yaptığı ortaya çıktı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmaya göre, Özmantar’ın müdürü olduğu Şehitkamil ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin proje ve tasarım ile Almanca derslerini almamasına rağmen bu dersler için not girişi yapıldığı belirlendi.

Müfettişlerin hazırladığı soruşturma dosyasında, “9, 10, 11 ve 12’nci sınıftaki öğrencilerin eğitimini almadıkları ve sınavına girmedikleri proje ve tasarım ile Almanca dersine not girişi yapıldığı belirlendi. Alınan ifadelerin ve toplanan belgelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonunda kurumlarca belirlenen usul ve esaslara kasıtlı şekilde uygun davranılmadığı kanaati müfettişliğimizce oluşmuştur. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Kutlu Özmantar’ın disiplin yönünden 1\30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi” talep edildi.

Müfettişler, notların sistem üzerinden silinerek düzeltilmesi gerektiğini vurgularken 14 Mayıs 2024 tarihinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrencilerin notlarının silinmesi için okula talimat yazısı gönderdi.

KADIN ÖĞRETMENE SALDIRMIŞTI

Öte yandan alınmayan derslere not girişi yapan Müdür Özmantar’ın Mehmet Hayri Akınal Kız İmam Hatip Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptığı 14 Haziran 2022 tarihinde, aynı okulda “Kuranı Kerim” öğretmeni olarak görev yaptığını ifade eden 43 yaşındaki H.Ö. isimli kadına saldırdığı ortaya çıkmıştı. H.Ö. ifadesinde, “Okul müdürü İbrahim Kutlu Özmantar ile rehberlik dosyası ile alakalı tartıştıklarını, Özmantar’ın dosyayı alarak kendisine fırlatıp başına vurduğunu” söyleyerek şikâyetçi olmuş ve ardından da dava açılmıştı. 17 Aralık 2022’de hazırlanan iddianamede Özmantar’ın, “Makam odasında kendi altında çalışan H.Ö.’ye karşı silahtan sayılabilecek dosyayı fırlatarak kasten yaraladığı” ifade edilmişti.