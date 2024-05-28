Skandalda sorumluluk alan yok

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Voleybol Takımı’nın ABD’ye yolculuğunda yaşadıklarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. 2023’te Avrupa ve Uluslar Ligi’ni kazanan dünya sıralamasının birinci sırasında yer alan Filenin Sultanları, oldukça kötü şartlarda ABD’nin Dallas kentine gitmişti. Konuyla ilgili ilk olarak Türk Hava Yolları (THY), topu Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) atarken federasyon yaptığı açıklamada THY’yi suçladı.

TVF’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

‘‘Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir. THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.’’

FUTBOLA ÖZEL UÇAK

İki kurumun açıklaması da büyük tepki çekti. Uzun yıllardır herhangi bir başarı gösterememiş ulusal futbol takımının özel uçağının olması hatırlatırken başarıdan başarıya koşan voleybolcular yapılanların haksızlık olduğu kamuoyu tarafından dile getirildi.