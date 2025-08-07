Skandalı gizleyene yurtdışı görevi ödülü

BirGün, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Avusturya’daki, “Eskort dosyasına” yönelik detaylara ulaştı. Diyanet kaynakları, soruşturmada adı geçen kadın personelin dosyasını kapatan müfettişin, ödüllendirilircesine yurt dışı görevlerine atandığını öne sürdü.

Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Birliği’nde (ATİB) yaşananlara yönelik iddialar, kamuoyunda infial yarattı. Dernek gelirlerinin önemli bir bölümünün eğlence mekânlarında ve “Eskort hizmetlerinde” kullanıldığı iddiası kamuoyuna yansıdı. Harcamaların, denetimden kaçırılmak için “İmamların oturum izni gideri” olarak sisteme işlendiği de iddialar arasında yer aldı.

Skandala yönelik başlatılan soruşturma dosyasına, Diyanet’te görev yapan E. isimli bir kadın personelin adı da girdi. E.'nin, soruşturma dosyasında yer alan bazı isimlerle uzun telefon görüşmeleri yaptığı HTS kayıtlarıyla ortaya konuldu. E., kuruma başvurarak hakkındaki iddialarla ilgili, “Müstakil soruşturma” talep etti. Avusturya’daki dosyada adı geçen kadın personel E.’nin dosyasının, “Kapsamlı incelemeyi engellemek amacıyla” ayrı bir sürece tabi tutulduğu iddia edildi.

MÜFETTİŞE ÖDÜL

Diyanet kaynakları, kamuoyunda geniş yankı bulan skandalla ilgili yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi. İsmi ana soruşturma dosyasından ayrılan E’nin dosyasını inceleyen ve kısa sürede kapatan müfettişin, binlerce dolarlık yurt dışı görevlerine gönderilerek adeta ödüllendirildiği belirtildi.

İHBAR NİTELİĞİNDE

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, E. ile bağlantılı birçok ismin Diyanet’te aktif görevde bulunduğunu ve siyasi ilişkilerinin olduğu belirterek, şunları anlattı:

“Yaşananlardan rahatsız olan bir personel, bu kişilerle ilgili detaylı bir dosyayı dönemin Rehberlik ve Teftiş Başkanı’na sundu. Ancak dosya, ‘Bu dosya açılırsa beni harcarlar’ denilerek işleme konulmadı. İnceleme talebini geri çeviren başkan, bir Avrupa ülkesinde 7 bin avro maaşla Din Hizmetleri Müşavirliği görevine getirildi.

Ulusal basındaki haberler, bu olayla ilgili ihbar niteliğindedir. Dosyanın neden kapatıldığı, kimlerin korunduğu açıkça biliniyor. Bu olaylar zaman aşımına uğramaz. Er ya da geç incelenir. Mekke’deki rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatan savcılığın, bağış paralarının eskortlarla harcandığına yönelik haberlere karşı da ilgili davranmasını istiyoruz. Başkanlığın konuya dair sessiz kalmasını, ‘Zımni kabul’ olarak değerlendiriyoruz. Yurt dışında bu tip olayların çok olduğunu ve denetimin iyi yapılmadığını biliyoruz.”