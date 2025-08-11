Skandalın böylesi: Dolandırıcılar, Saray ve Bakanlık binalarında cirit atmış!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘ihale veriyoruz, arsa satıyoruz’ diyerek 9 ayrı kişiyi milyonlarca lira dolandıran 15 kişilik şebekenin yöntemlerinin ayrıntıları iddianameye yansıdı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Mersin’de yaşayan iş insanı (Gaye Okullarının sahibi) Nezir Aslan, deprem bölgesinde 250 adet köy evi işini alabilmek için aracılara 7 milyon TL para verdi. 5 kişilik dolandırıcı ekibinde Mesut Kupen kendisini Bakanlıkta üst düzey yönetici, Nurgül Kara kendisini “İhale Başkanı”, Atilla Soylu kendini MİT mensubu ve deprem bölgesinde koordinatör, Fatmagül Güner kendini Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanı, Muhammed Furkan Baştuğ ise diğer 4 kişiye yardım eden kişi olarak rol aldı.

15. KATTA SÖZLEŞME İMZALATILDI

Dolandırıcı ekibi, iş insanını önce eski hakim olan Bekir Kara üzerinden tuzağa düşürüp, güvenini kazandı. Daha sonra Mersin’den Ankara’ya davet edip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15. katında bir odada sözleşme imzalattı.

Ancak imza attıran kişinin Bakanlık personeli olmadığı iddianamede şöyle yer aldı:

“Sözde Yasemin Çelik beni Bakanlık 15. katta belirttiğim yere yönlendirdi ve bu odada beklerken orta boylu bir erkek şahıs elinde sözleşme belgeleri ile geldi. Bu sözleşme belgelerini ben bakanlıkta imzalayınca ve bana atılan referans numarasına istinaden kurum hesabına 30 bin lira harç yatırdıktan sonra, beni yönlendiren Yasemin Çelik ve Atilla Soylu’ya güvenerek Bekir Kara’ya talimat vererek parayı kendilerine verebileceğini söyledim. İşlemlerin ve resmiyetin devamını beklediğim sürecin sonlanmaması sonucunda ben kuşkuya kapıldım ve bakanlığa kendim giderek Yasemin Çelik ile görüşmek istedim. Burada Yasemin Çelik isminde bir daire başkanı var ve makamına beni kabul etti. Makama girince sözleşmeleri imzalamadan önce beni karşılayan bayanın gerçekte Yasemin Çelik isimli daire başkanı olmadığını, bütünüyle başka kişiler olduğunu kesin olarak anladım.”

7 AY EVRAK BEKLEDİ

Malatya’da yaşayan iş insanı Turan Kandemir de deprem sonrasında memleketinde yapılacak 200 adet hafif çelik deprem konutu işi için ‘şüphelilere’ elden 11 milyon 250 bin lira ödedi.

Bu defa şüpheliler parayı, Mehmetçik Vakfı ve AFAD bürokrasisi üzerinden ‘bölgenin kalkınmasında kullanılacak’ diyerek talep etti. Kandemir, önce bakanlıkta dolandırıcılara yardım eden bir personel tarafından girişte karşılanıp binanın 14. katına çıkarıldı. Toplantı salonu gibi büyük bir bölümde kendisini Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıtan bir kişiyle görüştürüldü ve işini doğrudan Kandemir’in şirketine vereceğini söyledi.

Önüne uzatılan evrakları şirket kaşesiyle imzalayan Kandemir, binadan çıktıktan sonra aşağıda bekleyen diğer isimlerle buluştu. Arabasında hazır olan 11 milyon 250 bin lirayı bu kişilere teslim etti ve Malatya’ya döndü. “Malatya’da o günlerde yer teslimiyle alakalı Bakanlıktan il müdürlüğüne gelecek evrakı bekledik. Ancak 7 ay boyunca bizi ne Bakanlıktan ne de il müdürlüğünden arayan olmadı” diyerek dolandırıldığını savcılığa anlattı.

"ÖRTÜLÜ ÖDENEĞE VERECEĞİZ" DİYE PARA ALDILAR

İş insanı Haluk Yiğit Yalınkaya, İstanbul ve Bodrum’daki 5 arazinin alımı için Salih Usta isimli kişiye vekalet verdi. Usta, iş insanını Bakanlıkta Tespit Denetleme Müdürü olarak Mehmet Güroğlu diye biriyle tanıştırdı. Vekaleten işleri yürüten Usta, bir süre sonra Bakanlığa davet edildi. Arazi satışı ile ilgili evraklara imza atıldı.

Arazi satışı için 2 milyon 600 bin dolar ve 320 bin dolar olmak üzere iki ayrı ödeme yapıldı. Şebeke üyeleri bu paraları ‘örtülü ödeneğe vereceğiz’ diye istedi. Bu durum mağdurlar tarafından, “Elden verilen paraları bu şahıslar bize devletin örtülü ödeneğine vereceğiz diyerek aldılar ve buna ilişkin de sonradan sahte olduğunu anladığımız açıklamasında örtülü ödenek yazan makbuz vb. belgeler verdiler” diye anlatıldı.

İşlemler yapılırken cep telefonuna CSB isimli bir göndericiden SMS geldiğini söyleyen Yalınkaya, mesajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldiğini düşündüklerini, polis tarafından aranınca dolandırıldıklarını anladıklarını kaydetti. SMS gönderilen şirketin olaydan kısa süre önce kurulmuş paravan şirket olduğu belirlendi.

"SAHTE EVRAK"

Bitlis’te müteahhitlik yapan Arif Arifoğlu da aynı şebekenin tuzağına düştü. Dolandırıcılar, Arifoğlu’na Adıyaman’da 250 köy evi işini vereceklerini söyledi.

Arifoğlu, bakanlığın 14. katında sözleşme bedeli 937 milyon olarak hazırlanan evraka imza attı. Sözleşme geçerli hale gelince ödeme yapacağını söyleyen müteahhide 2 gün sonra bakanlıktan SMS olarak kod gönderildi. Bu kodu Halk Bankası’na giderek onaylatan Arifoğlu, yapılan işlemin resmi olduğuna inanarak, 5 milyon 800 bin lirayı banka üzerinden, 8 milyon 262 bin lirayı ise Ankara’da elden teslim etti. Bakanlıktan aldığı evrakla Adıyaman Valiliği’ne giden Arifoğlu’na ‘Bizde böyle yazı yok’ cevabı verildi. Ankara’ya dönerek bakanlığa gittiğinde ‘evraklarınız sahte’ cevabı aldı. Birden fazla kez dolandırılan Arifoğlu, 65 milyon lira zararı olduğunu iddia etti.

BEŞTEPE’YE ÇAKARLI ARAÇLA GÖTÜRDÜLER

İzmir’de yaşayan müteahhit Yusuf Ateş, şebekeye geçmişten beri tanıdığı olan Arda Erşan Şahin üzerinden ulaştığını söyledi. Ateş, şebeke üyelerinin kendisini çakarlı araçla Saray'a kadar götürmesiyle ikna olduğunu şöyle anlattı: