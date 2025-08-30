Skandalın RTÜK ayağı neden araştırılmıyor?

BirGün’ün ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı skandalı, muhalefetin “iktidarın komiseri” olarak nitelendirdiği Ebubekir Şahin’in yönettiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) da uzanıyor. RTÜK, Yunus Emre Vakfı’nı naylon faturalarla soyan şirketlere milyonlarca lira ödedi.

23 kişinin “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yargılandığı Yunus Emre Vakfı skandalının iddianamesinde Han Kültürel Eğitim Danışmanlık ile Anka Kongre Turizm isimli şirketlerin bağlantıları dikkati çekiyor.

Ebubekir Şahin

ŞİRKETİ ENES ATEŞ KURDU

İddianamede yer alan bilgiler göre, Anka Kongre Turizm Şirketi, 4 Ocak 2019 tarihinde vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş tarafından kuruldu. Enes Ateş yaklaşık 8 ay sonra şirketi Selçuk Kaymakoğlu’na devretti. Ardından da şirket Soner Sezgin’e devredildi. İddianamede şirketi devralan isimlerin Enes Ateş ile bağlantılı olduğu ve Yunus Emre Vakfı’ndan şirkete usulsüz olarak yaklaşık 60 milyon TL aktarıldığı belirlendi. İddianamede “Vakfa kesilen faturaların ve tekliflerin içeriğiyle gerçekleştirilen hizmetlerin uyuşmadığı, satın alma dosyalarının baştan sona uydurma/kurgulanmış olduğu anlaşıldı” tespitine yer verdiği şirkete RTÜK de milyonlarca lira ödedi.

RTÜK, Anka Kongre Turizm Şirketi’ne çalıştaylar için hizmet alımı, belgesel hazırlatılması ve organizasyon adı altında altı ayrı iş vererek 4 milyon 663 bin TL ödedi. Kamu İhale Bülteni’ndeki verilere göre Yunus Emre Vakfı dışında sadece RTÜK’ten ihale alan şirketin ihalelerinde pazarlık yöntemi kullanıldı. Pazarlık usulü yöntemi ihaleyi istediğine verme yöntemi olarak da yorumlanıyor.

DOKUZ AYRI ÖDEME KAYDI

Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi de 13 Kasım 2020’de Selçuk Kaymakoğlu tarafından kuruldu. İddianamede şirketin Yunus Emre Vakfı’na sahte faturalar kestiği, satın alma dosyalarının baştan sona uydurma ve kurgulanmış olduğu vurgulandı. Bu şirketin de RTÜK’ün işlerinin müdavimi olduğu görüldü, Kamu İhale Bülteni’ne göre bu şirket de sadece RTÜK’ten iş aldı.

RTÜK şirkete, organizasyon ve hizmet alımı adı altında 9 ayrı iş vererek toplam 13 milyon 768 bin TL ödedi. İhaleler yine Kamu İhale Kanunu’nda yer alan pazarlık usulüyle yapıldı.

Şirketlerin resmi sahipleri Selçuk Kaymakoğlu ile Soner Gezgin gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak iddianameye göre şirketlere RTÜK ihalelerinden dolayı inceleme yapılmadı.

İFADELERİ ALINAMAYANLAR

Öte yandan naylon fatura skandalının ortaya çıkmasından sonra görevlerinden istifa eden ve birçok belgede imzaları olduğu öne sürülen Yunus Emre Enstitüsü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın soruşturma kapsamında ifadeleri alınmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın eşi olan Rahmi Göktaş bir dönem, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştı. Çiftin düğününe o dönemde "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak da katılmıştı. Diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, “Tayyip Bey’in esas ahtapotunu göstereyim… Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu” demişti.

∗∗∗

ENSTİTÜSÜ’YE ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİSİ

66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün başkan yardımcılığına, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız getirildi. Yıldız’ın sosyal medya hesabını kapattığı da görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişlerinin vakfın naylon faturalarla soyulduğunu tespit etmesinin ardından Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. Rahmi Göktaş bir dönem, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştı. Çiftin düğününe o dönemde "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak da katılmıştı.

İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.