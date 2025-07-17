Skandalla gündeme gelen hastanede başhekim değişti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim değişikliği yapıldı. Prof. Dr. Turhan Togay’ın yerine, Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Kliniği’nden Prof. Dr. Ethem Acar’ın ataması yapıldı. Bodrum Devlet Hastanesi’nde ise Dr. Oğuz Şahin’in yerine Dr. Battal Yıldırım getirildi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine Dr. Canip Dağdelen’in atanacağı öğrenildi. BirGün’ün gündeme getirdiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köyceğiz Devlet Hastanesi, son dönemde radyasyon güvenliği ve nükleer tıp uygulamalarıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer almış, Sağlık Bakanlığı müfettişleri inceleme başlatmıştı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde ise kurşun yalıtımı yapılmadan hizmet veren bir röntgen odasında uzun süre boyunca çalışanlara yüksek miktarda radyasyon maruziyeti yaşatıldığı ortaya çıkmıştı.