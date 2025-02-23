Skandallar ve usulsüzlüklerle tanınan Abdurrahman Akyüz AKP MKYK’sinde

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, AKP MKYK’sine seçildi. Akyüz’ün adı, BirGün’ün ortaya çıkardığı yaşanan usulsüzlük iddiaları ve skandallarla anılıyor.

Özellikle Akyüz’ün kızı Elif Akyüz’ün aynı turnuvada hem sporcu hem hakem olarak yarışması gündeme oturmuş ve Abdurrahman Akyüz başta mezhepçilik olmak üzere birçok gerici uygulamaya imza atmıştı. Federasyon hakkında çıkan haberleri “Siyonizm bizi engelliyor” açıklamasıyla Akyüz kurucu üyelerinden olduğu Yeniden Refah Partisi’ni yerel seçimlerdeki politikalarını eleştirmişti.

Abdurrahman Akyüz’ün adının karıştığı bazı skandallar şu şekilde:

- Elif Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda hem hakem hem de sporcu olarak yer almış ve annesi Fatma Akyüz'ün de bulunduğu hakem heyetinin değerlendirmesiyle şampiyon oldu.

- 2018 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda, Oğuzhan Kerenciler şampiyon olmasına rağmen, hakemlerin kararıyla Abdurrahman Akyüz'ün yeğeni Dursun Ali Çapoğlu ile birinciliği paylaşmak zorunda kaldı

- Abdurrahman Akyüz, federasyonun resmi internet sitesinde siyasi içerikli yazılar yayınlayarak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'yi destekleme çağrısında bulundu.