Skandallara bir yenisi eklendi: Türkiye'den Ukrayna'ya uzanan ilaç karaborsası!

Sosyal medya üzerinden yasalara aykırı şekilde satışı yapılan ve insan sağlığını tehdit eden skandallara bir yenisi eklendi.

12punto’dan Hazal Güven'in haberine göre, kanser, diyaliz ya da psikiyatr hastalarının kullanması gereken ilaçlar Telegram uygulaması üzerinden açılan kanal aracılığıyla satılıyor.

Normal şartlarda doktor kontrolünde kullanılması gereken kırmızı ve yeşil reçeteli çok sayıda ilaç, açılan bu kanal aracılığıyla "müşterilere" sunuluyor.

Görsel: 12 punto.com.tr

TÜRKİYE’DE BULUNAMAYAN KANSER İLACI TELEGRAM'DA VAR

Kanalın yöneticisi olan Ukrayna asıllı kilmiliği belirsiz kişiyle kurulan iletişimde, 4. evre meme kanseri hastalarının kullanması gereken Reampla isimli ilacın elinde bulunup bulunmadığı soruldu.

Eczacılardan teyit edilen bilgiye göre; Reampla şu anda ilaç depolarının stoklarında bulunmuyor. Ancak habere konu Telegram kanalının yöneticisi ise elinde iki adet bulunduğunu söylüyor.

Satıcı şahıs ile kurulan diyalog şöyle:

Görsel: 12 punto.com.tr

Reampla isimli ilacın kullanım amacı şu şekilde: "Reampla veya Valamor , hormon reseptörü pozitif, ileri (4.) evre meme kanseri olan hastaları tedavi etmek için kullanılan CDK4/6 inhibitörü sınıfından yeni nesil bir kanser ilacıdır. Bu ilaçlar, bir aromataz inhibitörü (letrozol gibi) veya östrojen reseptör blokörü (fulvestrant gibi) ile birlikte kullanılır."

İlaç depolarındaki fiyatı ise 24 bin 406 TL ile 41 bin 474 TL arasında değişiyor.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin, ilaç depolarının stoklarını kontrol ediyor ve şöyle söylüyor:

"Reampla şu anda piyasada yok. Şöyle söyleyeyim; bugün bana gelseniz reçetenizle, “Reçetem var almak istiyorum” deseniz ben bunu size şu anda temin edemem. En fazla depolara ısrar ederim. Şu anda iki depoma da baktım iki depomda da yok. Piyasada yok bu ilaç. Piyasada olduğu zaman bile reçetesiz satılmaz bu ilaç. Reçetesi olmadan vermem bu ilacı yani. Bir yandan da pahalı bir ilaç."

KANSER İLACINDAN ANTİDEPRESANA NE ARARSANIZ VAR

Habere konu Telegram kanalındaki ilaç çeşitliliği de ayrıca dikkat çekiyor.

Görsel: 12 punto.com.tr

Görseldeki ilacın psikiyatrik rahatsızlıklarda ve mutlaka doktor kontrolünde kullanıldığı biliniyor. Altında yazan Rusça metinde de şu ifadeler yer alıyor:

"10 mg ve 20 mg Cipralex mevcut Hafif ve orta şiddette endojen depresyon. Panik atak, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, fobiler. Organik kaygılı ve depresif bozukluklar."

Grupta satılan bir başka ilaç ise Plavix. Söz konusu ilaç kalp hastaları tarafından kullanılıyor.

Görsel: 12 punto.com.tr

Emend isimli ilacın ise yine prospektüsüne bakıldığında kanser hastalarının kullanması için üretildiği görülüyor

TÜRKİYE’DE İLACA GELEN ZAMMI DA DUYURMUŞLAR

İlaç satışını gerçekleştiren şahsın 24 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’de ilaca gelen yüzde 23,5’luk zammı da grupta duyurduğu görüldü. Şahıs, Resmi Gazete’de yayımlanan kararı grupta paylaşarak ilaç satışına zam yapacağını bildirdi.

Reçeteli olarak satılan ve hem devlet hem de ilgili branşın doktoru tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken ilaçların, sosyal medya üzerinden satılması açıkça suç teşkil ediyor.

"BAŞKA İHBARLAR DA ALIYORUZ"

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin de bunun bir suç olduğunun altını çiziyor.

Sezgin, şunları söylüyor: "Türkiye’de vitamin ya da mineral desteklerini eczane dışında satabilirsiniz çünkü Tarım Bakanlığı onaylı olanlar var. Biz buna bile karşıyız. Ancak bu olaydaki ürünler doğrudan ilaç grubu. Eczane dışında asla satılamaz. Bu bir yasal suçtur."

Başka ilaçlar için de benzer ihbarlar aldıklarını söyleyen Sezgin, durumu şöyle anlatıyor: "Yine meme kanserinde kullanılan bir ilaç var. İsmi Femera. 3 tane hastam var 3’ü de eczane eczane dolaşıyor. Biz depolardan sürekli talep ediyoruz. Mesela bu Femera’nın da Reample gibi böyle başka kanallarda satıldığını duyduk. Yani benim bulamadığımı onlu beşli adetlerde bulmaları bize güvenilir gelmiyor. Orada sahte ilaçtan şüphelenirim ben."