Skandalların başkanı

Haber Merkezi

Muhalif televizyon kanallarına ceza yağdıran, “iktidarın komiseri” olarak nitelendirilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gündemden düşmüyor. BirGün, iktidara yakınlığıyla bilinen Ebubekir Şahin’in, RTÜK'te bacanağını işe aldığı, kayınbiraderini ise Daire Başkan Yardımcısı yaptığını ve eşi Nalan Şahin’i de işe gitmeden TRT’den maaş aldığını açığa çıkardı.

Haberin ardından BirGün’ü hedef alan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise BirGün muhabiri İsmail Arı’ya yönelik “Mahkemede görüşeceğiz” dedi ve yine yargı sopasını gösterdi. Akrabalarını yönettiği RTÜK’te işe alması ve yönetici yapması ile eşi Nalan Şahin’in TRT’de işe gitmeden maaş almasına dair açıklama yapmayan Ebubekir Şahin’in her adımı skandallarla dolu.

Şahin’in 2020 yılında, RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı yaptığı ortaya çıkmıştı. 4 maaş aldığı iddia edilen Şahin, “Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım” diyerek iki maaşı olduğunu itiraf etmişti.

Ebubekir Şahin, geçen haziran ayında BirGün yazarı Timur Soykan'ın gündeme getirdiği, hakkında içerikten kaldırma ve erişim engeli kararı verilen "Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi" başlıklı haberine ilişkin açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında, "Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur" sözlerine yer verdi. Şahin, ayrıca, yayıncıları hedef alarak 'uyarı' ve 'ikazları' dikkate almamaları durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki yollara başvuru yapılacağını ifade etti.

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu'nun bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştirdiği için 18 gün cezaevinde tutulmasına yönelik tepkiler sürerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları ve video platformu YouTube'a ilişkin yeni düzenleme hazırlandığını söyledi.

Şahin, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Şahin, 2022 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından "Sansürcü başkan" denilerek protesto edilmişti.