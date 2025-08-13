Skandalların kalkanı ‘ticari sır’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yine ‘ticari sır’a sığındı. Şimşek, 2023 yılında ortaya çıkan “Şişirilmiş değerleme raporları” iddialarına ‘ticari sır’ diyerek cevap vermedi.

Ülke, 2023 yılında “Şişirilmiş değerleme raporları” iddiaları ile sarsıldı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nce 2023'te yürütüldüğü öne sürülen soruşturma ve gayrimenkul değerleme skandalında iddiaya göre, bazı değerleme şirketleri gayrimenkullerin değerini şişirerek kamu bankalarından yüksek tutarlı krediler sağladı. Şirketlerin, gayrimenkullerin piyasa değerinin çok üzerinde raporlar düzenlediği, düzenlenen raporların kamu bankalarında kredi teminatı olarak kullanıldığı savunuldu. İddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Normal şartlarda krediye uygun olmayan taşınmazların da “Şişirilmiş değerlerle” sisteme sokulduğu öne sürüldü.

İddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ocak 2023’te hazırladığı soru önergesinde, skandallar iddialarla ilgili Şimşek’e sorular sordu. CHP’li Akay’ın sorularına aylar sonra yanıt veren Şimşek, AKP iktidarlarında her skandala kalkan olan, “Ticari sır” kozunu çekti.

Şimşek’in, geçen sene Temmuz ayında Akay’a verdiği yanıtta Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin disiplin süreçleri hatırlatılsa da kamu bankaları, yöneticiler ve şirketler arasındaki bağlantılara yönelik tek bir isim dahi verilmedi. Gerekçe olarak ise Şimşek, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun, “Sırların saklanması” maddesi ile “Ticari sır” hükmünü gösterdi.

AKAY’DAN TEPKİ

Şimşek’in iddialarla ilgili yanıtına tepki gösteren CHP’li Cevdet Akay, yanıtın iktidarın gerçekleri saklama çabası olduğunu savundu. Akay, şunları kaydetti: “Bu mesele, birkaç şirketin ticari verilerinden ibaret değil, kamu bankalarının, değerleme şirketlerinin ve gayrimenkul üzerinden vatandaşlık kazanan yabancıların ilişkiler ağını kapsıyor. Ticari sır diyerek halkın gerçeğini gizlemek, yalnızca şüpheleri büyütür. Vatandaşın parasını, ülkenin pasaportunu ilgilendiren hiçbir konuda gizlilik bahanesi kabul edilemez. Şişirilmiş ekspertiz raporlarının yatırım tutarı, kağıt üzerinde 400 bin dolar seviyesine çıkarılarak yabancılara kolay yoldan Türk vatandaşlığı kazandırılıyor. Pasaport, bir milletin onurudur. Bu onur, bir grup rant çevresinin ticari sırrı değildir. Kamu bankaları, değerleme şirketleri ve bu sistemden nemalanan herkes yargı önünde hesap vermelidir.”