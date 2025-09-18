Skandallarla dolu 8 yıl geçiren Ali Erbaş Erdoğan’ı ziyaret etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yıllık görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı’yla görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşti.

Ali Erbaş’ın başkanlıktaki sekiz yılı VIP hac, Audi A8, lüks otel toplantıları ve Atatürk’ün yok sayıldığı resmi bayramlar tartışmaları ile geçildi. Erbaş’ın başkanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan güven, yüzde 2’ye kadar geriledi. Başkanlığa yönelik hemen her eleştiri karşısında sessiz kalan Ali Erbaş, binlerce yurttaş ve çok sayıda gazeteci hakkında suç duyurularında bulundu.

SKANDAL DOLU 8 YIL

Erbaş’ın döneminde yaşanan bazı skandallar şöyle:

>> "İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor" dedi, eşini ve akrabalarını defalarca kurasız hacca götürdü.

>> "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" dedi, Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkardı.

>> İsrail’in Gazze saldırılarının ardından, "Zalimlere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır" dedi ancak damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğunu ortaya koyan haberlere tek kelime açıklama getirmedi.

>> "Haksızlık zulümdür. Kul hakkına riayet etmek, Cenabıhakk'a olan imanımızın gereğidir" dedi, şartları tutarak Beykoz'u tercih eden 50 müftü varken şartı tutmayan damadının atanmasına onay verdi.



>> "Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir" dedi, 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığı yazıları, Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra Ramazan Günlükleri adı altında devlet bütçesinden bastırdı.

>> "Müslüman, her alanda kamu hakkına riayet etmelidir" dedi, ışık operatörü olan kayınbiraderi Enver Başer'i kendisine Müşavir atayıp bir gün bile işe gelmeden emekli olmasını sağladı.

>> "Müslüman, işine özen gösterir, devlet malını gözü gibi korur" dedi, 15 milyon TL’den fazla kamu zararına yol açan Hadislerle İslam eserindeki basım hatasının üstüne gitmedi.

>> "Namaz kılan insan kötülük yapamaz" dedi, kurslarda ve tarikat yurtlarında yaşanan istismar olaylarına tek kelime etmedi.

>> "Bakın biz bu yıla kadar eski makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık" dedi, kendisine vakıf üzerinden bir adet VIP Mercedes minibüs, iki adet Audi, başkan yardımcılarına altı adet Passat, birim amirlerine de 10 adet Skoda Super B ve bir adet TOGG aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Eylül 2017’de başladığı görevinin ikinci dönemini, 17 Eylül 2025’te tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Erbaş’ın görev süresi uzatılmadı. Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında görevinden ayrılan Erbaş’ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş getirildi.