Skandallarla gündeme gelen imam hatip müdürü açığa alındı
"Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle tepki çeken ve kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, açığa alındı.
Skandallarla gündeme gelen Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, açığa alındı.
"Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle tepkilere neden olan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın, kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırdığı görüntüler de ortaya çıkmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, müdür hakkında yaptığı açıklamada, "Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı" denildi.
Açıklamada, okul müdürü Kırbıyık'ın açığa alındığı bildirildi.
"Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" diyen ve kadın müdür yardımcısının kapısını kıran imam hatip müdürü açığa alındıhttps://t.co/WtTS9FGaAb pic.twitter.com/c0OlYe4hsF— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 20, 2024