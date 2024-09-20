Skandallarla gündeme gelen imam hatip müdürü açığa alındı

Skandallarla gündeme gelen Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, açığa alındı.

"Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle tepkilere neden olan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın, kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırdığı görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, müdür hakkında yaptığı açıklamada, "Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı" denildi.

Açıklamada, okul müdürü Kırbıyık'ın açığa alındığı bildirildi.