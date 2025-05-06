Skechers 9,4 milyar dolara satıldı

Spor giyim markası Skechers, Brezilyalı milyarder Jorge Paulo Lemann’ın sahibi olduğu yatırım şirketi 3G Capital tarafından 9,42 milyar dolara satın alınıyor.

Bu anlaşmayla Skechers, yaklaşık çeyrek asır süren halka açık şirket statüsünü sonlandırıyor.

Bu satın alma işlemi, sneaker endüstrisinde bugüne dek gerçekleşen en büyük özel satın alma olarak kayıtlara geçti.

Anlaşma kapsamında 3G Capital, Skechers’ın hisseleri için hisse başına 63 dolar ödeyecek. Bu rakam, şirketin hisse fiyatının önceki haftaki kapanış değerine kıyasla yüzde 28’lik bir prim içeriyor.

Satın alma haberinin ardından Skechers hisseleri yüzde 25 oranında değer kazanarak 61,86 dolara ulaştı. Bu yükseliş, yıl başından bu yana yaşanan yaklaşık yüzde 30’luk düşüşün önemli bir kısmını telafi etti.

Şirket, kısa bir süre önce yıllık beklentilerini geri çekmiş ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerinin potansiyel etkilerine dikkat çekmişti.

Skechers, 1992'de Kaliforniya’da kuruldu.