Skriniar'a hırsız şoku: Evdeki tüm parayı çaldılar

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz'daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolar çalınan yıldız futbolcu, durumu fark eder etmez polise giderek şikayetçi oldu. Yaklaşık 1 milyon 790 bin liranın kaybolduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, İstanbul Beykoz’da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. Milan Skriniar’ın evinde bulunan 40 bin dolar, henüz belirlenemeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Paranın eksildiğini fark eden Slovak futbolcu, zaman kaybetmeden emniyete başvurdu.

NAKLİYECİ AYRINTISI

Habertürk'te yer alan habere göre olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre son günlerde Skriniar’ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, eve giren çıkan kişileri mercek altına alırken, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve kişiler tek tek analiz ediliyor. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Yaklaşık 1 milyon 790 bin liraya denk gelen 40 bin doların izini süren ekipler, olayın içeriden bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor. Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.