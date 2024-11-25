Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Arupa Ligi'nde 5 maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oluyor. Fenerbahçe - Slavia Prag maçının yeri, günü, saati, kanal bilgisi, Fenerbahçe ve Slavia Prag takımlarının sakat ve cezalı oyuncu listesi, takımların lig ve UEFA Avrupa Ligi performansları, Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar sorusunun yanıtına bakalım:

FENERBAHÇE'NİN LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta sadece Samsunspor ile berabere kalırken, son 4 lig maçından ise galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21'inci sırada bulunuyor. Fenerbahçe ilk maçında BElçika temsilcisi Union Saint Gilloise takımını 2-1 yenerken, Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. FEnerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son maçında ise A.Z. Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup uldu.

FENERBAHÇE'NİN KALAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Slavia Prag (D) Athletic Bilbao (E) Lyon (E) FC Midtjylland (D)

SLAVİA PRAG'IN PİYASA DEĞERİ VE ÖNEMLİ OYUNCULARI

Slavia Prag, 100,15 Milyon Euro ile Çekya'nın en değerli futbol kulübü konumunda. Slavia Prag, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider. 41 puan toplayan Slavia Prag, en yakın rakibi olan Victoria Plzen'in 8 puan önünde.

Slavia Prag'ın kadrosunda Oscar, Christos Zafeiris, El Hadji Malick Diou ve Mojmír Chytil gibi önemli oyuncular bulunuyor.

SLAVİA PRAG'IN LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Çek Cumhuriyeti Ligi'ndeki performansının aksine Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23'üncü sırada bulunuyor. Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'i 2-0 mağlup ederken, Ajax ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Son 2 maçında ise Athletic Bilbao ve Eintracht Frankfurt'a 1-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE SAKAT, CEZALI VE EKSİK OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Becao sarı kart cezası nedeniyle, Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde ise ise sakatlıkları sebebiyle Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz, LEvent Mercan, Oğuz Aydın, Burak Kapacak ve Kostic ise UEFA listesinde yer almadıkları için sahada olamayacak.

SLAVİA PRAG'DA EKSİK OYUNCU LİSTESİ

Slavia Prag'da ise Tomas Vlcek, Alexandr Buzek, Petr Sevcik, David Doudera ve Lukas Masopust UEFA Listesi'nde olmadığı için oynayamayacak.

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde sistem değişikliğine gidildi ve 36 takımlı bir lig oluşturuldu. Sıralamada 1-8 arasında bulunan takımlar bir üst tura yükselirken, 8-24 sıradaki takımlar bir üst tıra çıkmak için birbirleri arasında play-off maçı oynayacak. 25-32 sıradaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

İstatistiksel olarak, en az 8 puan alan takımın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına kalacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe'nin ya UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmesi ya da en az 8 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına kalması gerekiyor.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, Prag'da 19.370 seyirci kapasiteli Eden Arena'da saat 23:00'te oynanacak. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranından şifresiz oalrak izlenebilecek.