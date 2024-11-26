SLOTmedia’dan 'Metin Cihan' belgeseli: 'Herkes Bilsin İstedim'

SLOTmedia, gazeteci Metin Cihan’ı konu alan yeni belgeseli “Herkes Bilsin İstedim”’in ilk gösterimini 19 Kasım’da Berlin Rolsberg Kino’da gerçekleştirdi. Belgesel, geçtiğimiz pazar günü ise SLOTmedia YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Belgeselin çatısı, Metin Cihan’ın Türkiye ve İsrail arasında süregelen ticaret ağını ortaya koymaya yönelik araştırmacı gazetecilik faaliyetlerinin ve Türkiye’deki politik seyri değiştiren haberleri yaparkenki motivasyonunun üzerine kurulu.

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili haberleri gündeme taşımasından sonra, 2019 yılında Türkiye’yi terk etme zorunda kalışının hikayesine, bu süreçte yaşadığı manevi iniş çıkışlara, özlemlere ve yüzleşmelere yer veren film, bu yönüyle karakter hikayesi olma özelliği de taşıyor. Aynı zamanda sürgünde bir yaşamın zorluklarını gözler önüne seriyor.

BİR ARADA YENİ BİR BELGESEL PROJESİ YOLDA

Berlin’deki gösterimin ardından, gazeteci Metin Cihan ve yönetmen Murat Sercan Subaşı, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Subaşı, bir arada izleme deneyimini önemli bulduğunu söyledi ve bu yolla kurulan duygu ortaklıklarının zamanla ortak bir tavıra dönüştüğünü düşündüğünü belirtti.

Metin Cihan ile yeni bir belgesel serisi projesini geliştirdiklerini de paylaştı.